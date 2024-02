Jürgen Milski: Irre Wette – darum könnte er seinen Garten bald nicht mehr wiedererkennen

Große Klappe, viel dahinter! Schlagerstar Jürgen Milski und RTL-Moderator Dieter Könnes haben beide ein großes Mundwerk, doch sie lassen auf ihre Worte auch Taten folgen.

In einem Gespräch der beiden über eine Baumpflanzaktion im Ahrtal, welches durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 schwer zerstört wurde, kamen sie nun auf folgende Wette zu sprechen.

Jürgen Milskis unglaubliche Baumwette

„Pass auf“, startet Dieter Könnes sein Versprechen, „wenn wir die 20.000 Bäume in unserem Shop erreichen sollten, fahre ich mit dem Fahrrad von Köln zu dir nach Salzburg“, so der Mitgründer der Initiative „ROBIN GUT“. Diese setzt sich für nachhaltiges Leben ein und überrascht jetzt mit einer neuen Aktion: 10.000 Bäume sollen zur Aufforstung des noch immer zerstörten Ahrtals gepflanzt werden. Sollte die Anzahl der Bäume um das doppelte steigen, würde Dieter Könnes seine laufende Wette einlösen.

++ Jürgen Milski mit Drehteam unterwegs: Im Hintergrund geht Unheimliches vor sich ++

Mit im Gepäck auf Könnes Fahrradtour: ein Baum für Jürgen Milskis Garten. Wie diese Schnapsidee zustande kam? „Wir haben doch übers Fliegen und übers Fahrradfahren gesprochen“, erläutert Dieter Könnes.

Ob da wohl ein neuer Baum ins Bild passt?

Dass Milski bereits naturverbunden ist, zeigt seine Wohnlage: Mit vielen Seen und Bergen im Hintergrund, macht es sich der Ex-Big-Brother-Bewohner in seiner Wohnung in Österreich gemütlich. Ob da wohl ein neuer Baum ins Bild passt?

Was jedoch den Umweltschutz betrifft, könnte sich Jürgen Milski noch einiges von Dieter Könnes abschauen. Denn die Distanz zwischen seinem Wohnsitz in Köln-Seeberg und seiner Wahlheimat Salzburg legt der Entertainer wohl eher selten mit dem Fahrrad zurück, sondern vertraut dort lieber auf andere Transportmittel.

Dahingegen zeigt Dieter Könnes bereits 2021 Einsatz mithilfe zweier Radtouren durch das schwer beschädigte Ahrtal. Nun scheint der Moderator auch Sänger Jürgen Milski von seinen nachhaltigen Aktionen überzeugt zu haben. Hoffentlich verschönert dann bald ein neuer Baum den Garten des Schlagerstars.