Jürgen Hingsen: Nach Ausstrahlung vom Dschungelcamp kursiert die Nachricht

An Tag sechs im Dschungelcamp flossen zahlreiche Tränen. Ob vor Freude, als die langersehnte Essenslieferung ankam oder aus Frust, nach einem handfesten Streit zwischen Jürgen Hingsen und Maurice Dziwak. Zum ersten Mal geriet der 67-Jährige mit einem seiner Mitstreiter aneinander. Wie das wohl bei den Zuschauern ankam?

Jürgen Hingsen teilt im Dschungelcamp aus

Mit großem Entsetzen muss Jürgen Hingsen feststellen, dass nicht alle Teilnehmer im Dschungelcamp in Sachen Allgemeinwissen auf seinem Stand sind. Vor allem Maurice Dziwak hat seiner Meinung nach zu große Wissenslücken. „Das geht doch nicht, dass man gar nichts weiß! Bei aller Liebe. Der soll noch mal die Schule machen“, wettert der ehemalige Profisportler.

Damit trifft er bei Maurice auf eine wunde Stelle. Im Dschungeltelefon bricht der 26-Jährige plötzlich in Tränen aus: „Klar, ich bin nicht der Schlaueste – habe ich auch nie gesagt. Aber jemanden vor anderen so bloßzustellen, ist nicht so cool.“ Das Drama scheint am Ende des Tages gut bei den Zuschauern anzukommen, wie ein Blick in die Quote verrät.

Jürgen Hingsen sorgt für Unterhaltung

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte sich RTL mit der sechsten Folge des Dschungelcamps mal wieder einen Platz auf dem Treppchen in Sache Einschaltquote sichern. Mit insgesamt 3,64 Millionen Zuschauern konnte man zwar nicht am Erfolg des Vortages anknüpfen, doch trotzdem zufrieden sein.

Somit belegt RTL den dritten Platz im Tagesranking der Primetime. Der große Sieger ist wie zu erwarten die ARD, wo sieben Millionen Menschen das Handballspiel zwischen Deutschland und Portugal verfolgt haben. 5,49 Millionen Zuschauer waren währenddessen beim ZDF-Krimi „Friesland – Landfluchten“ am Start.

