Jürgen Drews: Irre Suchaktion - Schlager-Star ging bei Konzert verloren

Als „König von Mallorca” hat Ballermann-Legende Jürgen Drews viel zu erzählen. Seine Geschichten teilt er regelmäßig in seinem Podcast und sorgt damit nicht selten für Schlagzeilen.

Denn was Jürgen Drews im Laufe seiner Karriere schon so alles erlebt hat, ist wirklich unglaublich. In einer neuen Folge verrät der Sänger jetzt, dass er bei einem Konzert verloren ging – und aufwändig gesucht werden musste.

Jürgen Drews teilt irres Konzerterlebnis aus Hamburg mit seinen Fans

Jürgen Drews war vor einigen Jahren in der Hamburger Barclays Arena zu Gast. Das Mega-Stadion bietet bis zu 16.000 Besuchern Platz und ist eine beliebte Konzertlocation.

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“, 1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Jürgen Drews ist seit 1991 mit seiner Frau Ramona liiert – das Paar heiratete 1994

Der Sänger hat zwei Kinder: einen Sohn (*1981) und eine Tochter (*1995)

2020 veröffentlicht Jürgen Drews seine Biografie „Es war alles am besten“

2021 gab Jürgen Drews bekannt, dass er krank sei und an einer Nervenkrankheit (periphere Polyneuropathie) leide

Als der Sänger schließlich an der Halle eintraf, sollte er eigentlich von Security am Haupteingang abgeholt und zum Künstlereingang gebracht werden.

Jürgen Drews ging bei Konzert in Hamburg verloren

Weil Jürgen Drews aber nicht länger warten wollte, nahm er die Sache selbst in die Hand und machte sich auf den Weg. In dem riesigen Hallen-Komplex verlor der Sänger allerdings schnell die Orientierung.

Er erzählt: „Ich laufe und laufe und laufe und finde nix. […] Da habe ich gedacht: ‚Drews, du bist ein Vollidiot.‘ Was mache ich jetzt bloß?”

Podcast-Folge verrät, wie Jürgen Drews doch noch zur Bühne fand

Währenddessen fiel auch der Security der fehlende Schlager-Star auf und sie begannen mit einer irren Suchaktion. Jürgen Drews: „Die haben mich mit einer Wärmebild-Kamera gesucht. Mit so einem kleinen Flugzeug, vielleicht war es eine Drohne, ich weiß es nicht mehr.”

Weil Jürgen Drews keinen anderen Ausweg sah, stellte er sich auf die Straße und hielt ein Auto an. Sein Plan war es, auf diesem Weg zum Künstlereingang zu gelangen. Kurz vor dem Ziel dann das nächste Problem – die Security wollte das Auto nicht aufs Gelände lassen. Erst eine Gesangseinlage von „Ein Bett im Kornfeld”, vorgetragen von dem auf der Rückbank sitzenden Jürgen Drews, stimmt sie gnädig.

Am Ende schaffte es Jürgen Drews dann so doch noch auf die Bühne. Mit dieser Geschichte dürfte „der König von Mallorca” für Lacher gesorgt haben. Vor Kurzem sah das allerdings noch ganz anders aus und die Fans von Jürgen Drews machten sich Sorgen um den Sänger. Hier erfährst du, warum.