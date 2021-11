„Kelly Family“ mit Mega-Ankündigung: DAS dürfte viele Fans freuen

Die „Kelly Family“ hat eine Mega-Ankündigung im Gepäck. Da dürfte jedes Fan-Herz höher schlagen.

Mit Hits wie „An Angel“ und „I Can’t Help Myself“ wurde die „Kelly Family“ rund um Paddy, Maite, Angelo und Co. berühmt. Jetzt hat die Truppe eine tolle Nachricht zu verkünden.

Das ist die „Kelly Family“:

Die „Kelly Family“ hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der irischen Familie Kelly

Die Karriere der „Kelly Family“ begann als Straßenmusikanten

1979 bekam die Band ihren ersten Plattenvertrag

Der große Durchbruch erfolgte 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später gingen die „Kelly Family“ auf Jubiläumstour

Der größte Song der Band ist „An Angel“

Einige der Mitglieder sind mittlerweile auch als Solo-Künstler sehr erfolgreich. Vor allem Maite Kelly ist ein beliebter Gast bei Schlager-Shows wie dem ZDF-„Fernsehgarten”

„Kelly Family“: DAS wird alle Anhänger freuen

Die „Kelly Family“ geht wieder auf große Tour! Ab dem 18. November 2022 geht die Band auf Weihnachtstournee durch insgesamt 27 Städte. Und auch der historische Doppeldecker-Bus „Bristol“ ist dabei wieder am Start. Den hatte der inzwischen verstorbene Vater Dan Kelly 1978 in England für 1.000 Pfund gekauft.

„Kelly Family“: Auch der legendäre Bus ist an Bord

„Der Bus ist Baujahr 1962 und vergangene Woche zuletzt durch den TÜV gekommen. Er war zuvor 27 Jahre außer Betrieb und stand in einer Halle. Es war sehr viel Arbeit, ihn wieder fahr- und tüvtauglich zu machen“, sagt Joey Kelly zur „Bild“.

Joey Kelly ist bei der Tournee mit am Start. Foto: IMAGO / Andre Lenthe

„Kelly Family“ geht 2022 auf große Tournee

Mit dem legendären Bus hat die „Kelly Family“ so gut wie alle Länder in Europa bereist – ein Verkauf kommt deshalb niemals in Frage, wie Joey Kelly betont: „Nur über meine Leiche! Alle Tourneen der Kelly Family vor dem kommerziellen Durchbruch wurden mit dem Bus durchgeführt. Es ist das Herzstück der Kelly Family, ich verbinde damit meine ganze Kindheit und meine Eltern.“

Bei der Tour im nächsten Jahr werden laut der „Bild“ Kathy, Patricia, Jimmy, Joey, John und Paul auf der Bühne stehen. Angelo Kelly macht eine Pause.

Ebenfalls interessant, wenn du Fan der Familie bist: Patricia Kelly hat ganz offen über ihre Corona-Erkrankung gesprochen. Erfahre hier mehr. (cf)