Jürgen Drews: Tochter Joelina verrät – so steht es wirklich um ihren Vater

Endlich Neuigkeiten von Jürgen Drews! Um den Schlagerstar ist es in letzter Zeit ziemlich ruhig geworden – umso mehr tritt nun Tochter Joelina in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters, nimmt an Fernsehshows teil, ist ein gern gesehener Gast auf Events.

Jetzt spricht sie das erste Mal seit Langem über den gesundheitlichen Zustand von ihrem Papa!

Jürgen Drews: So steht es um ihn

Jürgen Drews, bekannt geworden als „König von Mallorca“, tritt seit 2022 in seiner Karriere kürzer – nicht ohne Grund: Polyneuropathie, eine schleichende Erkrankung des Nervensystems, macht dem 79-Jährigen zu schaffen. Im Interview mit RTL erklärte Tochter Joelina nun, dass ihr Vater eine „relativ leichte Form“ habe, die trotzdem spürbar seinen Alltag beeinflusse.

„Bei ihm ist es zum Beispiel oft so, dass er nach einer halben Stunde ein klein bisschen nach vorne gebeugt läuft“, schildert die 29-Jährige. Gleichgewichtstraining und gezielte Übungen seien nun essenziell, um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen, erklärt Joelina weiter.

Jürgen Drews: Familie ist alles

Man merkt einfach: Familie Drews hält zusammen. Erst vor Kurzem packte der Schlagerstar seine Taschen, um von Dülmen-Rorup nach München umzuziehen, um näher bei seiner Tochter zu sein. Joelina, die bereits vor Ort wohnte, verriet im Juli gegenüber „Schlager.de„: „Meine Eltern haben tatsächlich hier nur fünf Minuten entfernt von uns etwas gefunden.“

+++Jürgen Drews: Überraschendes Comeback! „Ich fühle mich hier ganz normal“+++

Prompt ließ die 29-Jährige dann wenig später ihre eigene Wohnung hinter sich und zog inklusive Partner ins Elternhaus ein.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Jürgen Drews scheint es nicht zu bereuen, einen Gang runtergeschaltet zu haben. „Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut“, erklärte er damals in der Show „Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!“ von Florian Silbereisen .