Jürgen Drews mit Badehose am Pool – er hat seinen Fans was Wichtiges mitzuteilen

Darauf haben seine Fans lange gewartet: ein Lebenszeichen von Schlagerstar Jürgen Drews.

Der selbsternannte König von Mallorca, der über 60 Jahre lang im Showbusiness war, zog sich 2023 aus der Öffentlichkeit zurück und kündigte plötzlich sein Karriere-Aus an.

Hin und wieder meldet sich der Schlagersänger im Netz bei seinen Fans, doch so persönlich wie jetzt haben seine Anhänger Jürgen Drews lange nicht gesehen! Der Sänger wurde am 02. April tatsächlich schon 80 Jahre alt und meldet sich nun aus dem Urlaub bei seinen Fans, um ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen.

Jürgen Drews meldet sich persönlich bei Fans

Nur in Badehose bekleidet genießt Jürgen Drews ein paar Pool-Tage in einem Hotel in den Bergen. Für seine Fans hat er extra ein Video von sich aufgenommen, in dem er mitteilt:

„Jetzt ist der Onkel Jürgen selbst 80 geworden. Ein strammes Alter. Vielen Dank für die Glückwünsche, habe mich sehr gefreut. Aber trotzdem, ich überlege mir auch, was ist das eigentlich für ein Alter? Wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Fühle ich mich jetzt besonders alt? Nö, ich fühle mich so wie gestern. Also vielen Dank, bleibt gesund – das ist das Wichtigste.“

Neben dem Dankesvideo hat Jürgen auch noch weitere Szenen von seinem Geburtstag im Rahmen einer Slideshow hochgeladen. Darüber hinaus bedankt er sich noch einmal inständig bei allen Menschen, die an ihn gedacht haben. So schreibt er neben das Video bei Instagram:

„Danke euch allen für die zahlreichen, unheimlich lieben Glückwünsche. Ich genieße gerade die Zeit im Kreise meiner Liebsten und könnte nicht glücklicher sein. Auch bei meinen Kollegen, die mir so unheimlich tolle Videonachrichten haben zukommen lassen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken! Ohne euch alle gäbe es den alten Drews doch gar nicht mehr, vielen vielen Dank.“

Jürgen Drews lässt es jetzt sichtlich ruhiger angehen, hat nicht mehr den Bühnendruck und das stressige Leben eines Musikers. Sein Rückzug aus dem Showbusiness war unter anderem auch seiner Krankheit geschuldet.

Vor einigen Jahren erhielt der einstige Mallorca-Star die Diagnose der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Bei Drews selbst tritt die Krankheit eigenen Aussagen nach zwar nur abgeschwächter Form auf, doch die Zeit mit 80 lieber am Pool in den Bergen zu verbringen, ist für den Star sicher der erholsamere Weg als mit Power auf der Bühne zu stehen.