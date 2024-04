Judith Williams: DIESES Hotelzimmer entfacht fast einen Ehekrieg – „Bruchbude“

Sie ist eine der bekanntesten Unternehmerinnen Deutschlands und überzeugt mit ihrer zielstrebigen Art. Als QVC- und HSE24-Moderatorin erlangte sie erste Bekanntheit, als Investorin der „Höhle der Löwen“ kennen Judith Williams die meisten Zuschauer.

Auch als Influencerin macht Judith Williams eine gute Figur, dem Instagram-Profil des VOX-Stars folgen stolze 227.000 Menschen. Für gewöhnlich teilt die Unternehmerin hier Karrieretipps und persönliche Ratschläge mit ihren Fans. Doch die neusten Bilder aus dem Urlaub der 52-Jährigen lassen ihre Fans aufhorchen.

Judith Williams checkt in bodenständiges Hotel ein

Eine erfolgreiche Unternehmerin wie Judith Williams ist Urlaube in den luxuriösesten Hotels dieser Welt gewohnt. Und auch ihr Ehemann, Fernsehstar Alexander-Klaus Stecher, verbringt seine freien Tage am liebsten in glamourösem Ambiente. Doch für den aktuellen Italienurlaub des Liebespaares war dieses Mal ausnahmsweise mal Williams mit der Buchung eines Hotels an der Reihe. Und die Hotelwahl seiner Liebsten passt Stecher so gar nicht.

In zwei Instagram-Videos dokumentiert der VOX-Star die Ankunft im Hotel und bezeichnet die Erfahrung als „Hotel Fail“. Schon bei der Ankunft des familiären und schlichten Hotelzimmers beklagt sich Stecher mit den Worten: „Das sieht aus wie ne Bruchbude, die gleich beim nächsten Erdbeben zusammenfällt.“ Judith Williams erkennt jedoch den Charme der Unterkunft und betont: „Das ist Italien. Ich komm mir vor wie bei Susie und Strolch.“

Als Stecher dann erfährt, was Judith Williams für die Unterkunft gezahlt hat, droht er mit zwinkerndem Auge damit, ihr das Haushaltsgeld zu kürzen. Stecher hat nur Augen für die kleinen Makel, die das gemütliche Hotelzimmer aufweist. Auch am nächsten Morgen ist die Stimmung bei Williams Liebsten nicht viel besser. Um ihren Ehemann aufzumuntern, überlässt die Unternehmerin ihm großzügig das Badezimmer und macht sich am Waschbecken in der Küche für anstehende Termine fertig. Selbstironisch verkündet Williams ihrem Mann: „Ja, es ist ein hartes Leben, wenn man mit mir reist, Schatz. Da muss man Nerven haben.“ Dieser Aussage stimmt ihr Ehemann liebend gerne zu.

Fans des VOX-Stars sind außer sich

Solche humorvollen Videos von Judith Williams sind die Fans der Unternehmerin gar nicht gewohnt. Umso größer fällt die Freude ihrer Fangemeinde über die unterhaltsamen Bilder aus dem Italienurlaub des VOX-Stars aus. Unter den Instagram-Beiträgen finden sich reihenweise belustigte Kommentare wieder, die Follower der Investorin sind ganz außer sich. Ein Fan kommentiert die Videos mit den Worten: „Der Unterhaltungswert ist unbezahlbar. Das ist schon comedyreif. Herrlich. Gerne mehr davon. Ihr seid ein Hammer Paar“ und ein weiterer Follower schreibt: „Bitte mehr davon, das war so witzig mit Euch. Ich konnte nicht mehr.“ Die lockere Art des „Höhle der Löwen“-Stars scheint bei ihren Fans ausgesprochen gut anzukommen.

Ob sich Judith Williams und ihr Liebster an das Hotelzimmer im italienischen Stil gewöhnen konnten, bleibt fraglich. Für gute Unterhaltung bei den Fans hat das Ehepaar mit ihren Videos hingegen garantiert gesorgt.