Joko Winterscheidt: Nach dem „Duell um Welt“ erreicht ihn die Nachricht

ProSieben hatte etwas gekramt und eine alte Folge „Duell um Welt“ mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hervorgezaubert. Die bekamen die Zuschauer am Samstagabend (16. November) dann nochmals zu sehen.

Doch wirklich Bock auf die Sendung von 2015 hatten offenbar nicht viele Menschen. Nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit.

Joko Winterscheidt: Erst kürzlich liefen zwei neue Folgen „Duell um Welt“

In den vergangenen Wochen zeigte ProSieben zwei brandneue Folgen „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“. Mit von der Partie waren dabei unter anderem Ski Aggu, Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Nina Chuba. Sie alle stellten sich krassen Herausforderungen in anderen Ländern, während Joko und Klaas im Studio um zusätzliche Punkte für ihr Team kämpften.

Es kam zu emotionalen, überraschenden, heftigen, aber auch freudigen Momenten, die die Zuschauer vor den Fernsehern fesselten. Was wohl als Nächstes passieren würde? Kaum vorhersehbar und nur wer dranblieb, erfuhr es. Ein Reiz, dem viele nicht widerstehen konnten.

ProSieben kann nicht punkten

Ganz anders als an diesem Samstagabend. Da verspürten offenbar nicht allzu viele Menschen den Reiz, überhaupt ProSieben einzuschalten. Die Wiederholung einer alten „Duell um Welt“-Folge konnte bei den Zuschauern nicht punkten, was vielleicht auch an dem parallel laufenden Nations League Spiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina gelegen haben könnte.

Das zog nämlich mit Abstand die meisten Zuschauer vor den Fernseher. Über sechs Millionen schalteten ein, um den 7 – 0 Sieg von Deutschland zu verfolgen. Ein Wert, von dem die Verantwortlichen bei ProSieben nur träumen können. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam man auf rund 300.000 Zuschauer und bei dem älteren Publikum auf 480.000 Personen.

Keine guten Nachrichten für Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und das gesamte Team vom „Duell um Welt“. In der Vergangenheit hatte sich immer wieder gezeigt, dass mehr geht. Vielleicht gelingt ein Anknüpfen an frühere Quoten ja bereits mit der nächsten Ausstrahlung wieder.