„Duell um die Welt“: Zuschauer trauen ihren Augen nicht – „So dumm“

Das „Duell um die Welt“ mit Joko und Klaas bei ProSieben ist immer für Überraschungen gut. Langweilig wird es hier zur Primetime nie, stattdessen erwarten die Zuschauer unglaubliche Challenges, gepaart mit verrückten Spielen im Studio.

Bei deren Anblick traut das Publikum oft seinen Augen nicht. So auch am Samstagabend (16. November).

„Duell um die Welt“: User kommentieren Folge bei Social Media

Um 20.15 Uhr ging es los. Bei ProSieben lief die Wiederholung einer alten „Duell um die Welt“-Folge. Und auch, wenn die eigentlich keine neuen Inhalte lieferte, schalteten viele Zuschauer ein und verfolgten Joko und Klaas bei Herausforderungen in anderen Ländern sowie bei Spielen im Studio.

Dabei amüsierte sich das TV-Publikum köstlich, wie bei Social Media deutlich wird. Jede Menge User posten parallel zur Ausstrahlung bei X, was sie von den aktuellen Szenen halten und dabei wird klar: Vor allem ein Spiel zu Beginn der Sendung beschäftigt die Menschen besonders.

Dieses Spiel beschäftigt die Zuschauer

Es geht um „Jenga on fire“, eine abgewandelte Form des beliebten Gesellschaftsspiels. Der Unterschied zur üblichen Variante ist aber, dass der Turm beim „Duell um die Welt“ brennt, während Joko und Klaas einen Stein nach dem anderen aus dem Turm ziehen. Die Zuschauer können es nicht fassen.

„Brennendes Jenga. Diese Sendung ist so bescheuert. Ich lieb’s!“, kommentiert ein User das Feuer-Spektakel und teilt zusätzlich ein Foto seines orange-gelben Eises. Dazu bemerkt er: „Die Ironie dabei, zum brennenden Jenga ein Eis zu essen.“ Ein anderer User findet: „Das Spiel ist so dumm.“

Die Meinungen gehen also auseinander. Doch die Aufmerksamkeit der Zuschauer hatte das Spiel so oder so. Einen brennenden Jenga-Turm gibt es eben nicht alle Tage zu sehen. Nachmachen strengstens verboten!