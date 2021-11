Joko und Klaas gegen ProSieben: Diese Challenge lässt Fanherzen höher schlagen – „Endlich könnten wir richtig rummachen“

In der neuen Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ geht es wild her. Die Fans wird's freuen.

Am Dienstagabend geht es endlich wieder los. Die neue Staffel von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ startet zur Primetime. Ein Ausschnitt aus der ersten Sendung deutet bereits an: Es wird noch verrückter.

In der Challenge „Entführt und Gefesselt“ ist der Name Programm. Zu Beginn sitzen Joko und Klaas in einem schwarzen Van, ihre Köpfe stecken in dunklen Säcken, ihre Hände sind auf dem Rücken verbunden. Was danach geschieht, wird einen Großteil ihrer Fans ausflippen lassen.

Joko und Klaas: Fesselexpertin schnürt sie ganz eng zusammen – „So nah war ich dir noch nie“

Von den ProSieben-Mitarbeitern werden Joko und Klaas aus dem Van gezerrt und in eine leere Lagerhalle verfrachtet. Dort werden sie auf zwei Holzstühle gesetzt. Die Säcke werden ihnen zwar abgenommen und auch die Kabelbinder an ihren Handgelenken gelöst, jedoch tritt kurz darauf eine Fesselexpertin in den Raum.

Sie schnürt Joko und Klaas zehn Minuten lang so fest an ihre Stühle, als würde sie ein wichtiges Paket sichern wollen. Immer wieder rufen die TV-Stars schmerzerfüllt: „Aua!“ Das Seil schneidet ihnen schon fast in die Haut, so stramm zieht die Frau daran.

Durch den Druck rücken auch Joko und Klaas, die Rücken an Rücken sitzen, immer näher aneinander. „So nah war ich dir wirklich noch nie. Zum Glück sind wir nicht vorne herum aneinander gemacht worden“, scherzt Klaas. Ein Lachen kann er sich dabei nicht verkneifen.

----------------------------------------

Das ist „Joko und Klaas gegen ProSieben“:

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ läuft seit Mai 2019

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten in dieser Show gegen den Sender ProSieben an

Gegner und Spiele legt ProSieben fest

Gewinnen Joko und Klaas, bekommen sie auf ProSieben einen 15-minütigen Live-Sendeplatz, auf dem sie machen können, was sie wollen

Gewinnt ProSieben, müssen Joko und Klaas das machen, was der Sender will

----------------------------------------

Joko und Klaas lassen Gerüchteküche brodeln – dieser Satz lässt Fans hellhörig werden

Auch Joko amüsiert sich köstlich über diese Vorstellung: „Du könntest mir nicht entkommen. Endlich könnten wir richtig rummachen!“ Ein Satz, der Fanherzen höher schlagen lässt. „Mögen die Tastaturen, auf denen künftige Fan-Fictions niedergeschrieben werden, zum Glühen gebracht werden“, kommentiert ein Zuschauer unter die Vorschau bei YouTube.

Seit einigen Jahren lassen sich im Netz immer mehr Fanfiktionen, also von Fans ausgedachte Liebesgeschichten, über Joko und Klaas lesen. Allein auf der Website „Fanfiktion.de“ gibt es 1.382 Texte dazu. Bei „Wattpad.com“ ergibt die Suche nach den beiden sogar über 2.200 Treffer.

In den fiktiven Erzählungen sind die beiden Moderatoren weitaus mehr als Kollegen oder gute Freunde. Einige Fans sehen in ihnen offenbar das perfekte Liebespaar. Da ist solch eine Aussage von Joko natürlich ein gefundenes Fressen.

----------------------------------------

Mehr zu Joko und Klaas:

Joko und Klaas gegen ProSieben: Diese Aktion sorgt für laute Lacher – „Ich mach' hier noch schnell ein Meme“

Joko und Klaas: Kuriose Szene im TV! „Du Schwein“

Joko und Klaas: Joko lüftet Geheimnis – nicht mal Klaas wusste Bescheid

----------------------------------------

Joko und Klaas' Aufgabe liegt nun darin, sich innerhalb von 15 Minuten zu befreien, einen Schlüssel einzusammeln und aus der Lagerhalle zu fliehen. Doch ob ihnen das gelingt?

Das siehst du am Dienstagabend, den 23. November, um 20.15 Uhr bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“.