„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Krasse Aufgabe – Bitte nicht nachmachen!

Am Dienstag (7.November 2023) stellt sich das Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder sechs Aufgaben, um von ihrem Heimatsender ProSieben 15 wertvolle Sendeminuten zu ergattern.

Zuletzt hatten Joko und Klaas am 17. Oktober gewonnen, aber die Sendezeit ließen sie zur großen Überraschung ungenutzt. Grund: Sie wollen ihre erspielten Minuten aufsparen, um im Falle eines neuerlichen Gewinns irgendwann in der Zukunft mehr Zeit nutzen zu dürfen.

„Joko und Klaas“ müssen massenhaft Helium einatmen

Schon die zweite Aufgabe des Abends ist eine verdammt große Herausforderung. Ein kleines Mädchen möchte ihren geliebten ProSieben-Ballon wiederhaben. Nur ist der riesig und mit Helium gefüllt. Die beiden haben nun drei Stunden Zeit, soviel Heliumgas einzuatmen, bis der Ballon ohne zu platzen durch eine verdammt kleine Tür passt.

Die beiden Moderatoren haben große Bedenken. „Das ist ungesund, wir sind doch tot danach“, meint Klaas mit ernster Miene. Doch Joko hat eine gute Idee: Das gesamte Kamerateam darf helfen. „Das Buffet ist eröffnet“, schmunzelt er und legt los. Ein gutes Lungenvolumen ist gefragt.

War das Ballon-Spiel zu gefährlich?

Fleißig reichen Kameramann, Tontechniker und die beiden Moderatoren das Mundstück des Ballons herum, atmen ein und quatschen in fiepsiger Stimme. Immer und immer wieder. Was so leicht klingt, ist schwieriger als gedacht. Am Ende es langt nicht für Joko und Klaas: Der Ballon passt nicht durch die Öffnung und das Spiel geht schief. Was für eine Pleite!

Im Studio weist Steven Gätjen das Publikum eindringlich darauf hin, dieses Spiel nicht zu Hause nachzumachen. Bei dem Dreh war zu jeder Zeit eine Ärtzin anwesend, die alles überwacht hat.

Auch wenn Joko und Klaas bei den ersten drei Spielrunden alles andere als eine gute Figur abgeben: Am Ende der Show gelingt ihnen doch der große Coup und sie gewinnen die 15 Minuten freie Sendezeit. Wir sind gespannt, ob sie ihre 30 Minuten gleich am folgenden Tag (8. November 2023) nutzen.