Joko und Klaas: ProSieben-Hammer! Moderatoren sagen Sendung ab

Am Dienstagabend (17. Oktober) startete auf ProSieben die sechste Staffel von „Joko und Klaas gegen ProSieben“. In den neuen Folgen stellen sich die beiden Moderatoren in zahlreichen Aufgaben gegen den eigenen Arbeitgeber.

Dabei spielen Joko und Klaas um 15 Minuten Sendezeit im Programm, in denen sie machen und lassen dürfen, was sie wollen. Und tatsächlich: Die beiden gewinnen in der ersten Folge. Doch dann passiert etwas, womit keiner gerechnet hätte.

Joko und Klaas sparen sich die 15 Minuten

Eigentlich sollten die Moderatoren am Mittwochabend (18. Oktober) ihre erspielte Sendezeit zur Primetime füllen. Doch dann meldet sich das Duo auf Instagram bei ihren Fans und macht eine deutliche Ansage. Sie wollen sich die 15 Minuten für etwas ganz Besonderes aufheben.

„Wir haben seit Monaten einen Plan gefasst, was wir mit den gewonnenen 15 Minuten machen wollen und wir planen das auch seit Monaten. Jetzt in den finalen Planungen haben wir gemerkt, das wird sensationell, das werden die größten 15 Minuten, die es je gab. Aber es werden vielleicht nicht einfach nur 15 Minuten. Vielleicht reicht die Zeit nicht“, erklärt Klaas Heufer-Umlauf.

Joko und Klaas haben Großes vor

Ursprünglich war der Plan, den Sender nach mehr Zeit zu fragen. Zwar lehnte ProSieben diesen Vorschlag ab, doch schlägt eine Alternative vor: Joko und Klaas können die 15 Minuten mit der nächsten gewonnen Zeit addieren. Was genau hinter dem Ganzen steckt, verraten die beiden Moderatoren allerdings nicht. Klar ist nur, dass es am Mittwochabend anstatt der 15 Minuten heute bloß eine kurze Ansage im Programm von ProSieben geben wird.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ läuft immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek auf Joyn.