Joko und Klaas: Das Warten hat ein Ende – eigene Quiz-Show kehrt zurück

Auch 2024 haben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder ein hartes Duell mit ihrem Arbeitgeber geliefert. Der Einsatz ist auf beiden Seiten jedes Mal hoch. Wenn Joko und Klaas gewinnen, kriegen sie auf ProSieben Extra-Sendezeit zu ihrer freien Verfügung. Bei einer Niederlage bekommen sie vom Privatsender eine Strafe auferlegt.

Im April 2024 knackten Joko und Klaas den Jackpot, indem sie einen ganzen Sendetag bei ProSieben nach ihrem Geschmack gestalten durften. Aber auch der Sender profitierte mit phänomenalen Einschaltquoten von 17,4 Prozent Tagesmarktanteil wie zuletzt nur im November 2020 erzielt wurde. Besonders ein Quiz-Format erfreute sich großer Beliebtheit bei den Zuschauern – nun soll es eine ganze Show geben.

Joko und Klaas: ProSieben bestätigt Start für neues TV-Format

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ konnte zur Primetime an jenem Abend besonders punkten. Auch beim Senderchef Hannes Hiller kam das Format so gut an, dass er sich sogar noch während der Live-Sendung dazuschaltete. „Ich bin gebannt von der Sendung, ich glaube viele Zuschauer zuhause auch. Wir sollten mehr davon machen“, erklärte Hiller damals und kündigte eine Fortsetzung an. Laut dem Senderchef sollte das Quiz sogar 2024 noch in das Programm aufgenommen werden.

+++ Joko Winterscheidt: Die Nachricht kam kurz nach seiner Pro7-Show +++

Doch bis zum Jahresende warten die ProSieben-Zuschauer noch immer vergebens. Aber jetzt ist ein Ende des Wartens in Sicht. Wie der Privatsender am Montag (30. Dezember) ankündigte, soll „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ im Frühjahr im Free-TV zurückkehren – und zwar mit einer ganzen Staffel. Ein genauer Starttermin wurde jedoch noch nicht genannt.

So funktioniert das Quiz

Bei der Erstauflage hatten Zuschauer die Möglichkeit, sich spontan für das Quiz zu bewerben. Vorausgesetzt sie waren über 18 Jahre alt und schafften es bis 20 Uhr ins Berliner Studio. Die Kandidaten traten in Dreier-Teams an und mussten sich nacheinander kniffligen Fragen stellen.

Bei falscher Antwort wurde ein Kandidat ausgetauscht und ein anderer rückte nach. Wenn alle drei Teilnehmer aus einem Team falsch lagen, wurde das gesamte Trio ausgetauscht. Am Ende freute sich Spielerin Carola über 100.000 Euro.