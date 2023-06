Joko und Klaas in Aktion: So hast du die ProSieben-Stars seit Jahren nicht gesehen

Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf sind seit Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Mit zahlreichen Formaten füllten die beiden Ex-Viva-Moderatoren noch mit am besten die Lücke, die Stefan Raab mit seinem TV-Rückzug im Jahr 2015 bei ProSieben gerissen hatte.

Eines des beliebtesten Formate war dabei stets „Das Duell um die Welt“. Erst im März kam eine neue Folge heraus und auch für diesen Samstag steht wieder eine Folge der Sendung an. Doch wer den Fernseher einschaltet, dürfte sich an verschiedenen Stellen verwundert die Augen reiben.

Joko und Klaas und ihr „Duell um die Welt“

Denn anders als in der letzten Folge aus dem März, als das Team Klaas aus der Sänger Sasha und Entertainer Wigald Boning gegen das Team Joko aus den Schauspielerinnen Nilam Farooq und Jessica Schwarz antrat, werden die Zuschauer nun die beiden ProSieben-Stars höchstpersönlich in Aktion erleben. Der Grund: Der TV-Sender zeigt eine Wiederholung der beliebten Sendung.

Bei der Wiederholung, die am Samstagabend bei ProSieben läuft, handelt es sich um die zweite Folge vom „Duell um die Welt“ aus dem Jahr 2012. Damals traten Joko und Klaas noch höchstpersönlich gegeneinander an, ehe sie das Konzept im Jahr 2017 nach 13 Folgen änderten und verschiedene Promis auf die Reise durch die Welt schickten.

Joko und Klaas: Abtauchen in eine andere Zeit

Wer am Samstagabend einschaltet, kann nun also in eine längst vergangene Zeit abtauchen. Denn Joko und Klaas treten in der Wiederholung nicht nur selbst an, sondern werden auch in ihrer rund elf Jahre jüngeren Version zu sehen sein.

Zudem ist die Welt, in der die beiden ProSieben-Stars herumreisen, noch eine völlig andere. So ist beispielsweise Russland noch nicht in die Ukraine einmarschiert, und in den USA – wo Joko gleich zweimal hingeschickt wird – heißt der Präsident Barack Obama.

Der ist inzwischen längst in Polit-Rente und wurde vor einigen Wochen von Klaas Heufer-Umlauf in Berlin interviewt. In elf Jahren kann scheinbar viel passieren.