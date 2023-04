„Joker 2“: Fans warten sehnsüchtig auf Fortsetzung – DIESE Worte lassen sie verzweifeln

Dass „Joker“ im Jahr 2019 derart erfolgreich sein würde, hätten wohl die wenigsten geahnt. Todd Philips, Regisseur der Party-Komödie „Hangover“ (2009), erzählte die Ursprungsgeschichte des legendärsten Batman-Bösewichts aller Zeiten als 1970er-Jahre-Noir-Drama – und profitierte von einer brillanten Performance von Joaquin Phoenix in der Titelrolle.

Die Folge: zwei Oscars (u.a. für Phoenix) und ein weltweites Einspielergebnis von knapp über einer Milliarde US-Dollar – bei einem Budget von nur 55 Millionen! Damit gehört „Joker“ zu den 40 erfolgreichsten Filmen der Kinogeschichte. Die Frage nach einer Fortsetzung lautete nicht „Ob“, sondern „Wann“.

Jetzt gibt es neue Infos zu „Joker 2“ – und die treiben die Fans fast in den Wahnsinn!

„Joker 2“: Das wissen wir schon über die Fortsetzung

Auch bei „Joker 2: Folie à Deux“ sitzt Todd Philips wieder auf dem Regiestuhl. Joaquin Phoenix bekommt diesmal Unterstützung von niemand geringerem als Lady Gaga in der Rolle von Kult-Schurkin Harley Quinn. Und, ach ja, der Film soll zudem ein Musical werden. Warum auch nicht?

Nun hat sich der Regisseur auf Instagram zu Wort gemeldet – und verdreht seinen Followern mit einer Verkündung und brandneuen Fotos den Kopf. Vor allem ein Detail ist für die „Joker“-Fans kaum auszuhalten.

Neue Fotos von Phoenix und Lady Gaga

Mit den Worten „That’s a wrap“ verkündet Philips in der Nacht auf Donnerstag (6. April) auf Instagram den offiziellen Abschluss der Dreharbeiten zu „Joker 2“. Alles ist im Kasten. „Ich verkrieche mich jetzt in eine Höhle (Schnittraum) und baue alles zusammen“, so der Regisseur. Dazu postet er Fotos von seinen Hauptdarstellern Joaquin Pheonix und Lady Gaga im kompletten Kostüm und Make-Up.

Für die Fans eigentlich Grund genug, auszurasten. Sofort regnet es massenhaft begeisterte Kommentare, die Vorfreude auf den Film ist riesig. Doch beim Blick auf den Kalender könnten einigen Fans auch Tränen der Verzweiflung in die Augen schießen.

Noch 18 Monate bis zum Kinostart

Zur Erinnerung: Wir haben April 2023. Und der Kinostart von „Joker 2“? Der ist für den 4. Oktober 2024 geplant. Also erst in 18 Monaten! Insgesamt fünf Jahre nach dem ersten Teil. In den Augen vieler Fans eine unmenschlich lange Wartezeit:

„Ich kann nicht glauben, dass wir noch bis 2024 warten müssen, aber ich weiß, dass es das wert sein wird.“

„Meine Frage ist: Wie sollen wir alle es aushalten, noch 546 weitere Tage zu warten, bis der Film erscheint?“

„Todd, willst du wirklich für 500 Tage in dieser Höhle feststecken? Ich meine, sicherlich willst du doch, dass wir alle den Film schon früher sehen können, vielleicht schon in 300 Tagen oder so? Das wäre doch auch für dich viel angenehmer, denke ich.“

„Wir können nicht mehr warten! 18 Monate… Oh mein Gott, zieht es nach vorne! „

Da Filme in Deutschland normalerweise donnerstags in den Kinos starten, ist davon auszugehen, dass Fans hierzulande zumindest einen Tag weniger warten müssen – und „Joker 2“ bereits ab dem 3. Oktober 2024 auf der großen Leinwand bewundern können.