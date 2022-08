Johnny Depp: Foto aus seinem Haus aufgetaucht – Fans sind entsetzt

Seit über zwei Jahren ist der Streaming-Dienst „Disney Plus“ auch in Deutschland verfügbar. FAns von Disney-, Pixar- und Star Wars kommen hier voll auf ihre Kosten. Wir zeigen Dir, was der Streaming-Riese zu bieten hat.

Das Leben von Johnny Depp scheint sich langsam wieder zu normalisieren. Nach dem langwierigen Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard kehrt der Schauspieler in seinen Alltag zurück.

Wie man sich den vorstellen kann, verrät Johnny Depp höchstpersönlich bei Instagram. Der Anblick seiner eigenen vier Wände verschlägt seinen Fans jedoch die Sprache.

Johnny Depp widmet sich wieder der Arbeit – und gewährt Fans exklusiven Einblick

Monatelang fieberte die Öffentlichkeit beim Prozess von Johnny Depp und Amber Heard mit. Am Ende sah es so aus, als würde der „Fluch der Karibik“-Star als Gewinner hervorgehen, wenngleich er selbst zwei Millionen US-Dollar Schadensersatz an seine Ex zahlen musste.

Nach dem Ende des Prozesses kann sich der 59-Jährige endlich wieder seiner großen Leidenschaft widmen. Johnny Depp ist Künstler durch und durch – ob als Schauspieler, Musiker, Fotograf oder Maler. Seinen Instagram-Followern gewährt der Hollywoodstar nun einen seltenen Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit.

Johnny Depp schockt mit einem Foto aus seinem Zuhause. Foto: IMAGO / agefotostock

Der private Schnappschuss zählt bereits nach einem halben Tag über eine Million Likes. Auf seine Fans kann sich Johnny Depp eindeutig verlassen. Dennoch wirken sie sichtlich überrascht davon, wie es im Zuhause des Schauspielers aussieht.

Was du über den Prozess von Johnny Depp wissen musst:

Im Dezember 2018 berichtete seine Ex-Frau Amber Heard in der Presse davon, Opfer häuslicher Gewalt zu sein

Johnny Depp verklagte sie daraufhin wegen Verleumdung und verlangte 50 Millionen US-Dollar Schadensersatz von ihr

Nachdem Heard Widerklage erhob, startete der Prozess im April 2022

Am 1. Juni 2022 fiel das Urteil: Amber Heard wurde zu einer Zahlung von 10,35 Millionen US-Dollar an Johnny Depp verurteilt – zugleich wurde Depp zu einer Zahlung von zwei Millionen US-Dollar an Heard verurteilt

Johnny Depp lebt im Chaos – bei diesem Anblick müssen Fans schlucken

Denn der Mann, der ein geschätztes Vermögen von rund 140 US-Dollar haben soll, scheint das Chaos zu lieben. Auf dem Foto, das Depp bei Instagram teilt, sitzt er gerade mit einer Kamera in der Hand auf dem Sofa. Um ihn herum erstreckt sich die komplette Verwüstung: Auf dem Fußboden liegt sein Malwerkzeug quer verteilt, auf dem Couchtisch vor ihm sieht es aus wie auf einem Wühltisch und selbst auf dem Sofa scheint nur noch wenig Platz frei zu sein.

„Organisation war schon immer meine Stärke“, scherzt Johnny Depp. Im Vergleich zu den über eine Million Likes melden sich lediglich 15.000 Nutzer in der Kommentarspalte zu Wort. „Das können wir sehen“, schreibt eine Frau trocken unter den Post. „Sieht eher nach organisiertem Verbrechen aus“, fügt eine weitere Nutzerin hinzu.

Von einem anderen Fan heißt es hingegen: „Jeder kann mit Ordnung umgehen, aber nur ein Genie kann das Chaos beherrschen.“

Die Fans des Schauspielers haben allen Grund zur Freude, was das Thema Film angeht: Johnny Depp dreht seinen nächsten Kinofilm.