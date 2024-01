„John Wick“: Jetzt herrscht endlich Gewissheit – ein Hammer nach dem anderen!

Diese Hammer-News dürfte alle Fans begeistern, die sich die „John Wick“-Filme mit Keanu Reeves angesehen haben. Und nicht nur die – sondern ganz allgemein alle Action-Fans!

Nachdem „John Wick – Kapitel 4“ im Frühjahr 2023 weltweit umgerechnet rund 400 Millionen Euro einspielte – ein neuer Bestwert in der gesamten Reihe -, schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann es mit „Kapitel 5“ weitergehen würde (>> hier mehr dazu).

Nun hat sich Filmstudio „Lionsgate“ erstmals deutlich zur Zukunft des „John Wick“-Franchises geäußert – und einen Mega-Hammer verkündet, der weit über die Welt des hundeliebenden Auftragskillers hinausgeht.

„John Wick“: Macher haben große Pläne

Nach „John Wick – Kapitel 4“ mussten sich Fans zunächst mit Spin-Off-Futter begnügen: Im Herbst 2023 erschien die Miniserie „The Continental“ über die Anfänge der legendären Auftragskiller-Hotelkette aus den Filmen – und für Sommer 2024 ist der Kinofilm „Ballerina“ mit Ana de Armas als Actionheldin im Wick-Universum geplant.

Doch nun herrscht Gewissheit: Das wird noch lange nicht alles gewesen sein! Studio „Lionsgate“ hat große Pläne – für „John Wick“, aber auch für vieles, vieles mehr.

Keanu Reeves in „John Wick – Kapitel 4“ (2023) Foto: IMAGO/Everett Collection

Es geht um den Mann hinter dem Erfolg: Suntman und Regisseur Chad Stahelski, der alle vier „John Wick“-Filme inszenierte. Wie „Lionsgate“ am Dienstag (16. Januar) mitteilte, übernimmt Stahelski die volle kreative Aufsicht über alles, was künftig in Film, Fernsehen und sonstigen Plattformen mit „John Wick“ zu tun hat. Das heißt also: Da kommt noch einiges auf uns zu.

Für Fans eine gute Nachricht. Wer könnte mit dem Stoff schließlich besser umgehen als der Mann, der seit Teil 1 auf dem Regiestuhl sitzt? Aber damit nicht genug. Denn der actionerprobte Stahelski wird nicht nur das „John Wick“-Franchise managen – sondern bekommt auch noch zwei andere Mega-Titel ab.

Studio schnappt sich „Witcher“-Star

„Highlander“ – der 80er-Kultfilm mit Christopher Lambert und Sean Connery über unsterbliche Krieger, die sich gegenseitig die Köpfe abschlagen. Unterlegt von einem bis heute legendären „Queen“-Soundtrack. Über eine Neuauflage wird schon seit Jahren diskutiert. Mittlerweile steht fest: Chad Stahelski wird das Reboot inszenieren – und „The Witcher“-Star Henry Cavill wird der neue Highlander. Aber das ist noch nicht alles.

Denn auch hier bekommt Stahelski die kreative Aufsicht über alles – und kündigt bereits an: „Ich freue mich sehr, mit Highlander ein weiteres Franchise zu starten, eine Welt, die so reich an spannenden Geschichten ist, die es zu erzählen gilt.“ Er redet bereits von einem Franchise – also hat Lionsgate auch für „Highlander“ große Pläne, die weit über eine einzige Neuverfilmung hinausgehen.

Videospiel-Hit bald im Kino

Und wem das immer noch nicht reicht: Dauerbrenner Stahelski wird auch noch bei der Verfilmung des gefeierten Samurai-Videospiels „Ghost of Tsushima“ Regie führen.

Also egal, ob Killer mit Schusswaffen, schottische Krieger mit Langschwertern oder Samurai mit ihren Katanas – Action-Experte Chad Stahelski wird uns in den kommenden Jahren mit reichlich Futter versorgen.