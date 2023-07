Sommerzeit bedeutet für viele Künstler auch Tourzeit. Genauso sieht es auch bei Johannes Oerding aus. Im Rahmen seiner aktuellen „Plan A Open Air Tour“ war der Sänger am Freitag (30. Juni) in Aurich.

+++ Pink in Berlin: Kreisch-Alarm! Plötzlich stiehlt SIE der Sängerin die Show +++

Johannes Oerding ist bekannt für seine gefühlvollen Lieder, die sofort ans Herz der Fans gehen. Doch bei der Stimme des Popsängers schmelzen offenbar nicht nur Frauen dahin. Am Freitag überrannten auf einmal einen kleinen Jungen die Gefühle, was dem Musiker nicht verborgen blieb.

Johannes Oerding holt kleinen Jungen auf die Bühne

Inmitten von hunderten Fans entdeckte Johannes Oerding plötzlich einen kleinen Jungen, der während des Konzerts in Tränen ausbrach. Der 41-Jährige zögerte nicht lange und unterbrach seinen Auftritt für einen Moment: „Bringt mir mal den kleinen Mann nach oben. Das kann ich ja nicht mit ansehen“, sagte er.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenig später stand der kleine Mann neben Johannes Oerding auf der Bühne. Als dieser ihn nach seinem Namen fragte, antwortete er mit zittriger Stimme: „Thilo.“ Ein lautes „Ohhh“ ging durch das Publikum. Sofort hatte der Blondschopf mit der Brille auf der Nase das Herz aller Besucher erobert. Wie sich herausstellte, war der Grund für seinen Tränenausbruch, dass er sich einen ganz besonderen Song von seinem Idol wünschte: „Eins-zu-eins-Gespräch“.

Noch mehr News:

Darauf war der Sänger offenbar nicht vorbereitet, denn er erbat spontan ein Handy, um den Songtext vor sich zu haben. Doch Wunsch war Wunsch und kurze Zeit später bekam Thilo eine Gesangseinlage nur für sich. Immer noch mit den Gefühlen am kämpfen, bewegte der kleine Junge seine Lippen mit zum Gesang – er schien den Text in- und auswendig zu kennen. An diesen Moment wird sich Thilo wohl auch in ein paar Jahren noch erinnern.