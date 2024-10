Joey Kelly enthüllt Familiengeheimnis – „Das weiß keiner“

Er ist als Extremsportler bekannt, war Teilnehmer beim Ironman in Hawaii und unternahm 2010 einen Wettlauf zum Südpol, bei Temperaturen von bis zu 40 Grad minus. Joey Kelly liebt den Nervenkitzel und die Herausforderung. Aus der Musik hat sich der Kelly-Family-Star mittlerweile völlig zurückgezogen. Das Feld überlässt der 51-Jährige seinen erfolgreichen Schwestern Maite und Patricia.

Die Kelly Family hat seit Jahrzehnten eine treue Fangemeinde, die die Mitglieder durch Höhen und Tiefen begleitet. Denn das Leben der TV-Stars war bereits früh durch Schicksalsschläge geprägt. Joey Kelly spricht jetzt offen über eine tragische Wendung in jungen Jahren.

Joey Kelly: Trauriges Geständnis

Joey Kelly stand vor Kurzem erneut vor den Kameras. Doch das nicht etwa für den nächsten Marathon oder Trip in ferne Länder, sondern im Zuge der SWR-Sendung „Krause kommt.“ Moderator Pierre M. Krause besucht dabei Stars in ihren eigenen vier Wänden. In der vertrauten Umgebung kann es dabei schonmal privat werden.

Denn plötzlich enthüllt Joey Kelly ein lang verborgenes Familiengeheimnis: „Meine ältere Halbschwester ist im Alter von zwei Jahren gestorben. Sie ist ertrunken. Das weiß keiner.“ Das traurige: Die Familie zerbrach an dem Schicksalsschlag.

Joey Kelly: Er kam erst spät ans Licht

Joey Kelly erfuhr erst im frühen Teenageralter von seinen Halbgeschwistern. Denn: Kelly-Family-Oberhaupt Papa Dan Kelly (†71) brachte vier Kinder aus erster Ehe mit. Damals war Joeys Mutter Barbara Ann (†36) noch das von Dan Kelly eingestellte Kindermädchen. Erst später entwickelte sich zwischen ihm und Barbara eine Beziehung.

Joey: „Die Familie ging zu Bruch. Und dann ist die erste Frau von meinem Vater gegangen. Danach war meine Mutter quasi die neue Mama. Mein Vater hat mir ihr dann nochmal acht Kinder bekommen.“ Über den frühen Tod seiner Halbschwester wurde in Joeys Kindheit nur wenig gesprochen.

Joey Kelly erinnert sich daran, wie er erst im Alter von 13 Jahren von einem Cousin erfuhr, dass eine seiner Schwestern nicht seine leibliche Schwester ist. Sein Cousin offenbarte damals: „Was erzählst du für einen Quatsch? Das ist doch gar nicht deine Schwester.“ Auch Patricia Kelly (54) soll erst mit 25 von ihren Halbgeschwistern erfahren haben.