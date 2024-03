Joey Kelly: Nach Roadtrip“-Staffel machte die Nachricht die Runde

Es war ein spannendes TV-Experiment, das RTL Zwei sowie Joey Kelly samt Familie gemeinsam eingingen. In der Reihe „Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panamericana“ ging die Musikerfamilie auf große Fahrt, besuchte Orte voller Schönheit, erlebte aber auch gefährliche Momente. Bei den Zuschauern jedoch kam die Staffel gemischt an.

So hat das Online-Portal „Quotenmeter.de“ die komplette Staffel aufgrund ihrer Quoten analysiert und ist dabei zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen. Eines vorweg: Die Quoten der neun Folgen „Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panamericana“ schwankten enorm.

Joey Kelly und die Quoten

Schauten beim Auftakt am 3. Januar 2024 noch 0,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, fielen die Zahlen eine Woche später deutlich. Lediglich 0,64 Millionen Menschen wollten die zweite Folge der Reihe schauen. In der Zielgruppe der jungen Zuschauer waren es sogar nur 0.21 Millionen, die Joey samt Familie zusehen wollten. Ein Marktanteil von schwachen 3,2 Prozent.

Wieder hoch ging es dagegen eine Woche später. 0,76 Millionen Zuschauende sorgten für 2,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern stieg der Marktanteil auf starke 4,3 Prozent.

Bei Joey Kelly und seiner Familie herrscht keine Quoten-Konstanz

Ähnlich wie Borussia Dortmund in der diesjährigen Bundesliga-Saison fehlte es den Kellys jedoch weiter an Konstanz. Am 24. Januar wollten wieder schwache 0,55 Millionen zuschauen, darauf die Woche dafür wieder 0,71 Millionen.

Im Schnitt schauten 0,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren ein. Ein Marktanteil von 2,5 Prozent, wie „Quotenmeter.de“ vorrechnet. Eine zweite Staffel ist nach Ansicht der TV-Experten also nicht ausgeschlossen. Spannend dürfte sein, in welchen Teil der Welt es Joey Kelly und Familie dann ziehen wird. Bislang hat RTL Zwei aber noch nichts bestätigt.