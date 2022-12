Joey Heindle: Große Pläne auf Eis gelegt – „Kann nicht so viel Leid ertragen“

Der Countdown für DSDS 2023 läuft. Der Starttermin steht bereits fest, die Jury auch. Fehlen nur noch die Kandidaten. Einer, der vor zehn Jahren selbst sein Glück versuchte, ist Joey Heindle. Bis zum Sieg schaffte er es zwar nicht, berühmt wurde er aber trotzdem.

Seine liebenswürdige Art half ihm dann auch im Dschungelcamp und sicherte ihm nach zwei harten Wochen im australischen Dschungel den Titel. In der Corona-Pandemie überraschte der Sänger dann mit einem ganz neuen Berufswunsch und absolvierte eine Ausbildung als Rettungssanitäter. Im Gespräch mit dieser Redaktion erzählt Joey Heindle jetzt, was daraus geworden ist.

Joey Heindle pausiert Sanitäter-Job

Am Samstagabend (10. Dezember) stand Heindle noch als Zirkusclown für die Sat.1-Show „Stars in der Manege“ vor der Kamera. Einen Tag später meldet er sich zum Interview und schwärmt: „Für mich war ‚Stars der Manege‘ persönlich die schönste Show, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe.“

Darüber hinaus ist sein Terminkalender rappelvoll und der TV-Star bis kurz vor Weihnachten verplant. Da bleibt die Frage nicht aus, wie viel Zeit er noch für seine Tätigkeit als Rettungssanitäter hat. „Ehrlich gesagt, mache ich das momentan nicht. Ich bin froh, dass es aktuell so gut läuft. Das war vermutlich das beste Jahr in meinen über zehn Jahren Show-Karriere.“ Dann fügt er hinzu: „Ich kann momentan auch nicht so viel Leid ertragen, muss ich ehrlich sagen.“

Joey Heindle hat keine Lust auf Trash-TV

Dass er die Ausbildung gemacht hat, hält Heindle allerdings weiterhin für eine gute Idee. Er sagt: „Man weiß nie, was passiert. Stell dir vor, es bricht Krieg aus in Deutschland und wir brauchen Sanitäter, dann bin ich natürlich zur Stelle.“

Am Ende bleibt er aber Sänger und Schauspieler und möchte diesen Karriereweg auch in Zukunft weiter ausbauen. Dass das mit seiner TV-Vergangenheit manchmal gar nicht so einfach ist, muss er leider immer wieder feststellen. „Ich will den Leuten dann auch was beweisen“, sagt er. Aber er hat auch gemerkt, der Joey von früher ist er heute nicht mehr. „Die Leute nehmen mich mittlerweile wirklich ernst. Ich glaube, jetzt muss ich einfach aufpassen, dass ich nur noch an den richtigen Formaten teilnehme.“

Konkret bedeutet das, dem Trash-TV den Rücken zu kehren. Auf die Frage, ob er noch einmal bei „Promi Big Brother“ mitmachen würde, sagt er demnach ganz deutlich: „Auf keinen Fall, niemals.“

Sat.1 zeigt „Stars in der Manege“ mit Joey Heindle als Clown und vielen weiteren Promis am 30. Dezember 2022 und am 6. Januar 2023 im TV und online in der Mediathek bei Joyn.