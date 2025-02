Kurz nach dem „1% Quiz“ muss Jörg Pilawa der Wahrheit ins Auge blicken

Quizshows sind aus dem heutigen TV-Programm nicht mehr wegzudenken. Zu den beliebtesten Formaten gehört unter anderem das „1% Quiz“, was aktuell immer donnerstags zur besten Sendezeit bei Sat.1 ausgestrahlt wird.

Dort testet Moderator Jörg Pilawa das durchschnittliche Allgemeinwissen der Deutschen und belohnt den besten Kandidaten am Ende mit einem saftigen Preisgeld. Doch die jüngste Ausgabe (27. Februar) dürfte bei Sat.1 für enttäuschte Gesichter gesorgt haben…

Jörg Pilawa erreicht die Nachricht

An diesem Donnerstagabend war in Sachen TV-Angebot wieder einiges los. Alle großen Sender schickten beliebte Sendungen ins Rennen um die Quote. Sat.1 setzte dabei wieder einmal auf das „1% Quiz“ mit Jörg Pilawa. Schon seit Wochen hat der Moderator den Sendeplatz sicher.

In der Vergangenheit konnte man mit der Quizshow auch immer beim Publikum punkten. Doch an diesem Donnerstag scheint die Konkurrenz zu stark gewesen zu sein, wie „DWDL“ berichtet. Insgesamt 1,47 Millionen Zuschauer waren zum Mitraten dabei. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 8,1 Prozent – ein ganzes Stück vom Bestwert entfernt.

Jörg Pilawa verliert gegen Konkurrenz

Maßgeblich an der schwächeren Quote beteiligt war unter anderem ProSieben. Die neue Folge von GNTM schlug das „1% Quiz“ vor allem bei der jüngeren Zielgruppe. Während knapp 400.000 Zuschauer im Quizfieber waren, verfolgten rund 760.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren lieber Heidi Klum und ihre Nachwuchsmodels.

Sat.1 zeigt die Sendung „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ aktuell donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei Joyn.