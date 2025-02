Jörg Pilawa: Nach dem „1% Quiz“ erreicht ihn die klare Botschaft

Wie schlau ist Deutschland wirklich? Dieser Frage geht Moderator Jörg Pilawa am Donnerstagabend (6. Februar) bei Sat.1 nach. Gemeinsam mit seinen zwei prominenten Gästen und 100 Kandidaten testet er im „1% Quiz“ das Allgemeinwissen hierzulande.

Doch nicht nur im Studio kommen die Teilnehmer ins Grübeln. In der Sendung von Jörg Pilawa raten auch die Zuschauer vor den Bildschirmen gerne mit, wie ein Tag nach der Ausstrahlung bei Sat.1 deutlich wird.

Deutliche Nachricht für Jörg Pilawa

Es ist kein Geheimnis, dass das deutsche Publikum auf Quizsendungen steht. Nicht umsonst bieten zahlreiche Sender die verschiedensten Formate an, damit die TV-Zuschauer mitspielen können. „Das 1% Quiz“ mit Jörg Pilawa gehört da zu den beliebteren Primetime-Quizshows.

Wie „Quotenmeter“ berichtet, kann man das vor allem nach der Sendung am Donnerstagabend (6. Februar) erkennen. Insgesamt 1,28 Millionen Menschen haben „Das 1% Quiz“ verfolgt und Sat.1 somit einen Marktanteil in der Zielgruppe von 7,1 Prozent beschert.

Jörg Pilawa hat Grund zur Freude

Zum Vergleich: Vox konnte mit dem Kult-Film „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ bloß 0,94 Millionen Menschen erreichen. Noch schlechter sah es da bei Kabel Eins und „Roadtrip Amerika 3“ aus, wo nur 0,55 Millionen Zuschauer in der Primetime am Start waren.

Damit war man an diesem Abend in Sachen Quote bei Sat.1 gut dabei. Stärker war bei den Privatsendern nur das Dschungelcamp mit beachtlichen 3,90 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit.

Sat.1 zeigt die Sendung „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ aktuell donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei Joyn.