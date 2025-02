Jörg Dahlmann nach Dschungelcamp-Exit deutlich – „War von vielen Leuten nicht fair“

Langsam, aber sicher wird es leerer im Dschungelcamp. Am Mittwochabend (5. Januar) musste Jörg Dahlmann dran glauben und die RTL-Sendung verlassen. Und das, obwohl einige Fans den ehemaligen Sky-Kommentator sogar schon im Finale gesehen haben.

Am Tag nach seinem Auszug macht sich beim Dschungelcamp-Kandidaten Enttäuschung breit. Jörg Dahlmann wär nach eigenen Angaben gerne länger dabei geblieben. Doch wem gönnt er den Sieg nun am meisten?

Jörg Dahlmann wird deutlich

Eigentlich wollte Jörg Dahlmann sich nochmal so richtig beweisen. Vor seinem Auszug ging es für den 66-Jährigen gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack in die Dschungelprüfung. Diese wurde jedoch von der Schlagersängerin abgebrochen. Böse war er ihr nicht – ganz im Gegenteil.

„Es hat mir so wehgetan, dass sie nach der abgebrochenen Prüfung so attackiert wurde. Das war von vielen Leuten nicht fair, weil man Klaustrophobie ernst nehmen muss und nicht so blöde Sprüche bringen kann“, sagt Jörg Dahlmann im Exit-Interview.

Jörg Dahlmann hat klaren Favorit

Neben Anna-Carina hat sich der gebürtige Gelsenkirchener auch gut mit Maurice Dziwak verstanden. Kein Wunder also, dass er ihm am meisten die Daumen drückt: „Das ist keine große Überraschung: Ich gönne natürlich Maurice, meinem Ziehsohn aus dem Ruhrgebiet, ganz besonders den Sieg. Zu 70 Prozent sage ich Maurice. Zu 20 Prozent hoffe ich, dass Anna-Carina das Ding gewinnt. Sie ist so eine bezaubernde und tolle Frau. (…) Zu fünf Prozent wünsche ich mir, dass Alessia gewinnt und Lilly auch nochmal fünf Prozent.“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.