Nina Bott macht deutliche Ansage nach Exit – „Die können mir dankbar sein“

Nach Jürgen Hingsen und Yeliz Koc muss nun auch Nina Bott das Dschungelcamp verlassen. Am Sonntagabend (2. Februar) hat die Schauspielerin am wenigsten Anrufe erhalten und ging somit als dritte Kandidatin aus der RTL-Sendung.

Sonderlich traurig ist Nina Bott darüber allerdings nicht. Noch während der Bekanntgabe am Lagerfeuer schien sie sich ihren Exit schon fast zu wünschen. Nun lässt sie ihre Zeit im Dschungelcamp nochmal Revue passieren – und wird dabei ganz schön deutlich.

Nina Bott erklärt ihren Einsatz als Teamchefin

Zehn anstrengende Tage liegen hinter Nina Bott. Vor allem ihr Einsatz als Teamchefin verlangte der Schauspielerin einiges ab. Sie war nämlich eine der wenigen, die strikt auf die Einhaltung der Regeln geachtet hat und sich deshalb den ein oder anderen Spruch von Mitcampern anhören musste.

Im RTL-Interview verrät sie nun, was hinter ihrer Strenge steckte: „Eigentlich waren mir die Regel nicht wichtig. Ich wusste halt, dass das Gejammer groß ist, wenn uns die Sachen weggenommen werden. Für mich war es egal. Meine Kette und meinen Lippenbalsam brauchte ich nicht wirklich. Aber andere haben schon von Anfang an so ein Drama draus gemacht und hatten Angst, dass ihre Gegenstände irgendwann weg sind. Ich habe immer so gedacht ‚Ja Leute, dann haltet euch an die scheiß Regeln!‘“

„Finde ich ein bisschen dämlich“

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin steht auch nach dem Exit zu ihrem Verhalten als Teamchefin. Schließlich wollte sie ihre Konkurrenten nur vor der Strafe mehrfacher Regelverstöße schützen, wie sie betont: „Ich war nun mal am ersten offiziellen Tag Teamchef und ich war dazu da, um darauf hinzuweisen. Dass man mir das dann übelnimmt, finde ich ein bisschen dämlich. Eigentlich können die mir dankbar sein, sonst hätten wir unsere Sachen noch ein paar Tage vorher verloren.“

