Joelina Drews erlebt unfassbaren Liebesbetrug – „Es war so eklig“

In die Öffentlichkeit trat sie als Tochter von Musiklegende Jürgen Drews, mittlerweile hat sich Joelina jedoch als eigenständige Sängerin einen Namen gemacht. Die Nachwuchsmusikerin stand in den vergangenen Jahren sogar bei spektakulären Shows wie dem „Schlagerboom“ und dem „Fernsehgarten“ auf der Bühne.

Doch liebestechnisch läuft es bei der 29-Jährigen eher bescheiden. In einem Tiktok-Video verriet die Sängerin nämlich nun, wie ihr Ex-Partner sie jahrelang an der Nase herumführte. Denn die Musikerin fiel einem Liebesbetrug zum Opfer.

Joelina Drews rechnet mit Ex-Freund ab

Auf ihrem Tiktok-Account, dem 79.000 Menschen folgen, kündigte Joelina Drews nun an, dass sie „eine der krasseste Storys, die ich jemals erlebt habe“ erzählen wird. Und damit soll die Nachwuchsmusikerin recht behalten. Alles fing ganz harmlos an, Joelina lernte ihre damalige Flamme über Instagram kennen. Ein erstes Treffen im Tonstudio zeigte: Zwischen den beiden sprühten die Funken!

Zu diesem Zeitpunkt war für die Sängerin klar, dass sie eine romantische Beziehung mit ihrem neuen Schwarm anfangen möchte. Irgendwann teilte ihr Partner ihr mit, dass er für zwei Tage nach Brandenburg reisen muss, um seine Großeltern zu besuchen. Joelina schwebte zu diesem Zeitpunkt auf Wolke sieben und schöpfte vorerst keinen Verdacht. Doch dann sprach ihr Liebster plötzlich das Thema Geld an…

Joelina Drews erzählt: „Er hat mich nicht direkt nach Geld gefragt, aber indirekt. Das war dann auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo ich so langsam den Braten gerochen habe.“ Als sie dann noch Nachrichten von fremden Frauen auf dem Handy ihres Schatzes entdeckt, zählt die Sängerin eins und eins zusammen. Ein Bild auf dem Profil dieser Frau bestätigt dann ihren Verdacht: „Ich habe ein Foto entdeckt, wo die tätowierte Hand meines damaligen Noch-Freundes zu sehen war – beim Kartenspiel mit anderen Freunden von ihr, die sie markiert hat.“ Was sie denn herausfindet, ist einfach unfassbar…

Denn nur kurze Zeit später konfrontiert Joelina ihren damaligen Freund mit ihren Erkenntnissen. Der Musiker gibt schlussendlich zu, dass er eine Parallelbeziehung geführt hat. Daraufhin entscheidet sich die Tochter von Jürgen Drews für ein Treffen mit seiner anderen Geliebten. „Teilweise hat er sich mit mir verabredet, hat bei mir übernachtet, war am nächsten Tag bis 17 Uhr bei mir und ist anschließend direkt zu ihr gegangen. Es war so eklig“, berichtet die Sängerin in ihrem Tiktok-Video. Später fand Joelina sogar heraus, dass ihr Ex-Partner mit bis zu sieben Frauen gleichzeitig liiert war.

Diese toxische Beziehung verarbeitete Joelina Drews in ihrem Song „Krank“. Zu dem Videodreh lud die Sängerin dann sogar die anderen Partnerinneren ihres Ex-Freundes ein. Nach diesem Akt der Rache scheint die Musikerin mit den traumatischen Erlebnissen abgeschlossen zu haben.