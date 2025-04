Joachim Llambi: Kurz nach „Let’s Dance“ wird es sichtbar

Die siebte „Let’s Dance“-Show am Freitagabend war ein echtes Erlebnis für die RTL-Zuschauer und bot eine faustdicke Überraschung. Chefjuror Joachim Llambi und Moderator Daniel Hartwich fegten plötzlich gemeinsam über das Tanzparkett.

Sie schrieben „Let’s Dance“-Geschichte: Nie zuvor hatte es so etwas gegeben. Ihre Abmachung in Show 6 hatte kaum ein Zuschauer ernst genommen, doch nun die Sensation! Zum Song „Fade to grey“ hatten sie sogar eine eigene Choreo einstudiert.

Joachim Llambi fiel dabei besonders durch seine äußerst gute Laune auf. Und die dürfte auch am Tag darauf nicht abgeebbt sein.

Joachim Llambi: Nach „Let’s Dance“ hat er den Durchblick

Denn die Einschaltquoten konnten sich sehen lassen. Nach dem Bericht von „DWDL“ könnte Joachim Llambi am Samstag die Korken knallen lassen. Noch nie hatte das Format in dieser Staffel so viele Zuschauer angezogen.

++ Auch interessant: „Let’s Dance“: Zuschauer auf 180 – „Endgültig Boykott angesagt“ ++

Nach vormals mauen Marktanteilen in Höhe von 18 Prozent verzeichnete die beliebte Unterhaltungsshow einen Wert von 22 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Ganze 0,93 Millionen TV-Zuschauer der 14- bis 49-Jährigen verfolgten am Freitagabend „Let’s Dance“.

Ein voller Quotenerfolg auf ganzer Linie

Zudem konnten sich die Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen ebenfalls sehen lassen. So lagen sie bei 19,4 Prozent.

++ Let’s Dance: Ex-Profi stichelt gegen Christine Neubauer – „Viele sind genervt“ ++

Doch diese Zahl dürfte Joachim Llambi wahrscheinlich noch mehr freuen: Die Gesamtreichweite lag bei 3,56 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,5 Prozent. Das bedeutete die höchste Einschaltquote seit dem Staffelstart im Februar.

Schlussendlich bleibt es spannend, ob „Let’s Dance“ in der nächsten Woche wieder so viele TV-Zuschauer vor die Bildschirme lockt. Mit ihrer unvergesslichen Tanzperformance dürften Joachim Llambi und Daniel Hartwich vermutlich ordentlich die Werbetrommel gerührt haben.

RTL zeigt die beliebte Tanzshow immer freitags zur besten Sendezeit. Folgen zu „Let’s Dance“ gibt es auch in der RTL+ Mediathek.