Let’s Dance: Ex-Profi stichelt gegen Christine Neubauer – „Viele sind genervt“

Die aktuelle „Let’s Dance“-Staffel ist in vollem Gange und so langsam kristallisieren sich die ersten Favoriten auf den „Dancing Star 2025“-Titel heraus. Neben Fabian Hambüchen (mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster) und Marie Mouroum (mit Alexandru Ionel) sorgt auch Schauspielerin Christine Neubauer in jeder Folge für Wirbel – und das nicht nur auf dem RTL-Parkett.

So ist vielen „Let’s Dance“-Zuschauern die selbstbewusste und offen Art der 62-Jährigen zu viel, sie werfen Neubauer Unnatürlichkeit und Affektiertheit vor. Auch eine ehemalige „Let’s Dance“-Profitänzerin schlägt jetzt in die gleiche Kerbe.

„Let’s Dance“: Ex-Profitänzerin lästert über Christine Neubauer

Mit ihren 62 Jahren ist Christine Neubauer die älteste Teilnehmerin bei „Let’s Dance“, möchte sich vielleicht deshalb extra engagiert mit Tanzpartner Valentin Lusin zeigen. Das geht jedoch teilweise nach hinten los. Denn während Neubeuer und Lusin mit ihren Tänzen zwar punkten, hagelte es für die Art der Schauspielerin seit Folge eins Kritik.

Das ist auch Ex-„Let’s Dance“-Tänzerin Christine Deck nicht entgangen. Die 44-Jährige tanzte 2007 mit Sänger Ben Blümel in der RTL-Show. Sie nennt das Format gegenüber „Gala“ ihre „absolute Lieblingsshow im deutschen Fernsehen“. Was ihr dagegen nicht gefällt, sind die Auftritte von Neubauer.

„Manchmal finde ich Christine ein bisschen anstrengend“, gesteht sie im Interview mit „Gala“. „Sie redet manchmal ein bisschen zu viel. Also, ich rede ja mit sehr vielen Leuten. Und ich glaube, ganz viele sind leicht genervt“, ergänzt Deck.

„Let’s Dance“: Steckt das hinter Neubauers Art?

Die Tänzerin vermutet, dass Nervosität der Grund für Christine Neubauers Auftreten ist. „Ich glaube, so kompensiert sie das einfach, indem sie viel redet. Manche machen so, manche reden ganz viel und manche sind dann einfach ganz leise. Und sie ist halt die andere Variante.“

Nichtsdestotrotz hat der ehemalige „Let’s Dance“-Profi auch Lob für die Promi-Kandidatin übrig, findet Neubauers Leistung für „ihr Alter super. Also Hut ab.“