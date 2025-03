Jimi Blue ist zurück bei „Diese Ochsenknechts“ – „Meine Sicht der Dinge erklären“

Jimi Blue Ochsenknecht ist zurück bei „Diese Ochsenknechts“. Es waren die großen Neuigkeiten für alle Fans, die die Familie bereits seit Jahren verfolgen. Seit vier Jahren gewähren Natascha, Wilson, Chayenne, Nino und Oma Bärbel direkte Einblicke in ihr Leben. Ob Familienleben oder Karriere – hier tut sich ständig etwas. In den zwei ersten Staffeln der beliebten Doku-Serie war auch der zweite Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht – Jimi Blue – mit von der Partie.

In der dritten Staffel fehlte er dann. Streit mit der Familie und eine schwierige Phase in seinem Leben führten zu seinem Rückzug. Dass er in der neuen Staffel wieder dabei sein würde, überraschte nicht wenige. Wie es dazu kam, erzählte Jimi Blue Ochsenknecht bei der Premiere der neuen Staffel von „Diese Ochsenknechts“ in Berlin. DER WESTEN war vor Ort.

Jimi Blue Ochsenknecht ganz offen

Anfang März kam der Trailer zur vierten Staffel heraus und plötzlich taucht Jimi Blue in dem Video auf: „Ich bin auch wieder dabei“. Es geht um das erste Aufeinandertreffen der gesamten Familie nach fast einem Jahr des teilweise gar nicht mehr mit einander Redens. Doch das ist längst nicht alles, was die Zuschauer von ihm zu sehen bekommen werden.

Wie der Rest der Familie zeigt sich auch Jimi Blue ganz offen gegenüber der Geschehnisse des vergangenen Jahres. Der Stimmung in der Familie tun diese Schwierigkeiten aus der Vergangenheit keinen Abbruch. Gut gelaunt erscheinen sie alle auf der Premiere. „Für mich ist es ja eigentlich erst die dritte Staffel“, witzelt Jimi Blue gleich zu Beginn der Veranstaltung. „Aber ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.“

Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder teil der Serie „Diese Ochsenknechts“. Wie es dazu kam, erzählte er auf der Premiere der vierten Staffel in Berlin. Foto: IMAGO/Future Image

Jimi machte den ersten Schritt

„Zwischendrin hatten wir immer wieder Mal ein bisschen Kontakt. Irgendwann schrieb Jimi, er würde gerne wieder dabei sein“, erzählt Mama Natascha. „Jimi ist mein Sohn – für mich war auch klar, dass irgendwann vielleicht dieser Tag auch kommt. Dann haben wir alle gesprochen und jetzt ist er hier.“

„Das hatte primär gar nichts mit der Show zu tun, dass ich nicht [in der dritten Staffel] dabei sein wollte“, erzählt Jimi Blue Ochsenknecht auf Nachfrage. Er habe zu dem Zeitpunkt generell nichts vor der Kamera gemacht, wollte sich zurückziehen und sich um sich kümmern, vor allem mental. Irgendwann habe er sich bereit gefühlt, wieder vor die Kamera zu treten – „egal welche Shows. Aber es war dann auch mein Wunsch, hier auch wieder mit dabei zu sein – meine Sicht der Dinge zu erklären.“

Zuerst schrieb er im Dezember 2024 eine Whatsapp an Sky, noch bevor er mit der Familie gesprochen hatte. Sky habe sich zunächst geschockt gezeigt, zudem waren die Dreharbeiten bereits fast fertig. „Aber Ich war sehr happy, dass Sky so offen war dafür und meine Familie auch.“ Es sei ein emotionales Jimi, den man zu sehen bekomme. „Erst ein paar Mal – also Stück für Stück.“

„Diese Ochsenknechts“ Staffel 4 startet am 25. März exklusiv bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW. Parallel kommen die acht Episoden immer dienstags ab 20.15 Uhr bei Sky One.