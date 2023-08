Jenny reißt der Geduldsfaden – „Hört auf so eine Scheiße zu verbreiten!“

Jenny Frankhauser hat die Nase gestrichen voll. Die Tochter von Iris Klein äußert sich nun zu den schwerwiegenden Vorwürfen, die ihr und Ehemann Steffen gemacht werden. Über Instagram macht sie ihren Kritikern nun eine Ansage, die es in sich hat. Die 30-Jährige will dem Wahnsinn ein Ende bereiten.

Als Person des öffentlichen Lebens hat man es nicht immer leicht. Besonders in den sozialen Netzwerken werden Promis immer wieder angefeindet, kritisiert und sogar beleidigt. Doch was Iris Kleins Tochter Jenny Frankhauser und ihrer Familie vorgeworfen wird, sprengt jeglichen Rahmen. Die Influencerin muss einschreiten.

Jenny Frankhauser räumt mit üblen Gerüchten auf

Am Donnerstag (10. August) wendet sich Jenny Frankhauser mit ernsten Worten an ihre rund 750.000 Follower auf Instagram. Die sonst so gut gelaunte und strahlende Influencerin ist an diesem Tag überhaupt nicht zum Lachen zumute. Denn es werden schwerwiegende Vorwürfe gegen sie und ihren Steffen erhoben.

„Es ist sehr anstrengend, aktuell. Uns wird unterstellt, dass wir homophob sind. Woher kommt so eine gequirlte Scheiße?“, fragt die Schwester von Daniela Katzenberger. Sie dementiert diese Anschuldigung und hat einen wichtigen Appell: „Bitte hört auf, so eine Scheiße zu verbreiten.“ Doch das war noch nicht alles.

Jenny Frankhauser: „Wir sind weder rechts noch homophob“

Neben den Gerüchten, dass sie etwas gegen homosexuelle Menschen haben soll, muss sich Jenny Frankhauser auch noch anhören, dass ihr Partner laut mancher Follower rechtsradikal sei. Für die 30-Jährige ein absoluter Schock. Was sie am meisten bestürzt: Die Quelle dieser Behauptungen ist ausgerechnet eine… Kaffeetasse?!

Tatsächlich zeigt Jenny Frankhauser jene Tasse, die für manche Internet-Nutzer ein eindeutiges Indiz sein soll. Darauf sieht man einen Mann mit Römer-Helm. Anscheinend hat der ein oder andere den Aufdruck falsch interpretiert. „Das ist eine Fan-Tasse. Der mag so Römer, so Ritter. Der Steffen ist ein Fan von sowas!“, betont Jenny.

Schlussendlich verdeutlicht sie, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist: „Also ganz offiziell: Wir sind nicht homophob. Wir sind nicht rechtsradikal. Also bitte, hört auf so eine Scheiße zu verbreiten!“