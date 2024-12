Jason Momoa: „Game of Thrones“-Star kann an Weihnachten nicht ohne

Wenn man denkt, Jason Momoa sei nur der harte Kerl aus Hollywood, dann irrt man sich gewaltig. Der „Game of Thrones“-Star hat eine weiche Seite, und die zeigt sich besonders zur Weihnachtszeit. Denn was wäre Weihnachten ohne ein wenig Barbra Streisand? „Jedes Jahr beginnt Weihnachten erst, wenn Barbra es singt“, so Momoa in einem Interview mit „People“.

Er betont: „Ich bin ein riesiger Fan.“ Die Tradition, jedes Jahr zu Weihnachten das „Christmas Album“ von 1967 aufzulegen, wurde von seiner Mutter ins Leben gerufen. „Meine Mutter hat mir immer das Weihnachtsalbum von Barbra Streisand vorgespielt, und das habe ich immer wieder gehört“, so Momoa. Diese süße Tradition hat er von seiner Mutter übernommen und hält sie bis heute in Ehren. „Das ist unser Ding, meine und die meiner Mutter.“

„Game of Thrones“-Star will DARAUF nicht verzichten

Dieses Jahr wird Weihnachten ein echtes Winterabenteuer. Momoa plant, mit seiner Mutter, seinen Kindern und deren Freunden nach Montana zu fahren. „Wir werden Motorschlitten fahren,“ erzählt der zweifache Vater freudig. „Mein Sohn hat es schon ziemlich gut drauf, also werde ich meiner Tochter noch ein bisschen mehr beibringen“, erklärt der Schauspieler.

Sein Sohn Nakoa-Wolf (15) und Tochter Lola (17) sind Kinder aus seiner früheren Ehe mit Lisa Bonet (57). „Ich freue mich schon darauf, im Schnee zu spielen“, gibt er zu, „Ich werde ein paar Schneebälle werfen und ein bisschen Snowboarden.“ Obwohl Momoa aus dem sonnigen Hawaii stammt, liebt er die weiße Pracht zu Weihnachten. „Ich brauche Schnee, man!“, gesteht der „Game of Thrones“-Darsteller.

Mit Barbra Streisand im Ohr und Schnee unter den Füßen wird das Weihnachtsfest bei den Momoas zu einem harmonischen Mix aus Musik und Action.