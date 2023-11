Jana Ina Zarrella erlebt unfassbare Geschichte – „Wie asozial ist dieses Verhalten!?“

Mit ihrer charmanten Art und ihrem sympathischen Akzent verzaubert Jana Ina Zarrella bereits seit Jahren die Fernsehzuschauer. Nachdem Jana Ina bereits einige Zeit als Model und Moderatorin arbeitete, lernte sie im Jahr 2005 ihren Ehemann Sänger Giovanni Zarrella kennen. Es folgten etliche Fernsehauftritte und eine erste eigene Doku-Soap namens „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt fasste Jana Ina in der Welt des Fernsehens Fuß. Neben der Moderation des RTL2-Formats „Love Island“, führten die Zarrellas zwei Jahre lang durch ihre eigene Talkshow. Als Influencerin versorgt Jana Ina ihre fast 800.000 Instagra-Follower täglich mit Einblicken in ihren Alltag. Die Geschichte, die sie nun mit ihren Fans teilte, ist wirklich unfassbar.

Jana Ina Zarrella ist völlig fassungslos

Eingekuschelt in einen dicken Winterschal spricht Jana Ina Zarrella auf ihrem Instagram-Profil direkt in die Kamera. Jana Ina berichtet: „Ich möchte euch schon die ganze Zeit etwas erzählen, das ich in Hamburg erlebt habe. Als wir in Hamburg gelandet sind sehe ich, dass eine Dame einen Gepäckwagen schiebt. Da sind drei riesen Koffer drauf, sie versucht gleichzeitig einen Kinderwagen zu schieben. Natürlich hat ihr niemand geholfen. Ich bin zu ihr gegangen und ihr geholfen. Wir sind dann zusammen raus zu den Taxis gelaufen.“ Doch was dann passierte, kann Jana Ina bis heute noch nicht fassen.

„Es steht tatsächlich ein Großraumtaxi in der Schlange, die Fahrerin war eine Frau.“ Die Frau mit dem Kinder- und Gepäckwagen möchte in das Taxi einsteigen, die Fahrerin winkt dies jedoch ab. Jana Ina dachte sich, dass das Taxi vielleicht bereits belegt wäre. Als dann jedoch ein Geschäftsmann freundlich von der Fahrerin ins Auto gebeten wird, traut Jana Ina ihren Augen kaum.

Die Moderatorin berichtet empört: „Ich dachte mir, Entschuldigung, sehe ich da richtig? Wie asozial ist dieses Verhalten gerade!? Ich war richtig sauer in dem Moment!“ Jana Ina hat ihrer Wut in dem Moment Luft gemacht und ärgert sich ganz besonders darüber, dass es sich bei der Fahrerin sogar um eine Frau handelte. Kurz darauf legte sich das Model sogar noch mit dem Geschäftsmann an, der das Problem nicht verstand.

Schlussendlich begleitete das Model die Mutter zu einem anderen freien Taxi. Jana Ina berichtet: „Ich war wirklich sauer. Wir leben in einer Welt, in der Frauen und Frauen mit Kindern nicht geholfen wird. Älteren Leuten wird nicht geholfen. Jeder denkt nur an sich. Ich finde das wirklich schlimm. Die Welt braucht mehr Respekt und Toleranz.“ Im gleichen Atemzug macht die Moderatorin ihrem Ehemann noch ein Kompliment: „Es ist echt schwer, heutzutage noch einen Gentlemen zu finden. Zum Glück habe ich einen geheiratet.“ Nun muss sich Jana Ina wohl erstmal von der aufwühlenden Situation erholen.