Jana Ina Zarrella schüttet ihr Herz aus: „Gesund und notwendig“

Sie ist ein Sonnenschein des deutschen Fernsehens und verzaubert die Zuschauer mit ihrem charmanten Akzent und strahlenden Lachen. Jana Ina Zarrella ist nicht nur die Ehefrau von Schlagerstar Giovanni Zarrella, die 47-Jährige macht auch als Moderatorin von RTL-Formaten wie „Love Island“ eine gute Figur.

Neben ihren unzähligen Fernsehauftritten muss sich Jana Ina auch um ihre zwei Kinder kümmern. Viel Zeit für sich allein hat die Moderatorin in ihrem stressigen Alltag nicht, weshalb sie sich nun mit einem wichtigen Appell an ihre Fans wendet.

Jana Ina Zarrella setzt Prioritäten

Der neuste Instagram-Beitrag, den Jana Ina Zarrella jetzt mit ihren Fans teilte, scheint der 47-Jährigen ganz besonders am Herzen gelegen zu haben. Die Moderatorin teilt drei Fotos, die sie beim Entspannen in einem Wellnessbereich zeigen. Jana Ina trägt einen Bademantel, trinkt gemütlich einen Kaffee und schaut beim Blick aus dem Fenster auf eine malerische Berglandschaft.

Mit den Fotos teilt Jana Ina Zarrella eine Botschaft, die sie ihren Fans scheinbar unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Der Fernsehstar schreibt: „Ist es okay, den Moment für sich zu genießen? Ja, es ist mehr als okay. Es ist gesund und notwendig. Früher dachte ich immer, wenn ich mir Zeit gönne, was würden die anderen denken? Vielleicht denken sie, ich sei faul oder tue nicht genug. Von diesen Gedanken habe ich mich längst befreit.“

Weiter bekräftigt die Moderatorin: „Ich weiß, was ich leiste, was ich tue und wie viel ich täglich für meine Familie und meine Arbeit mache. Deswegen nehme ich mir bewusst Zeit für mich. Selbstverständlich teile ich gerne diese Momente mit Familie und Freunden, aber auch da habe ich gelernt, mich auf die Prioritätenliste zu setzen.“ Jana Ina scheint eine gesunde Balance zwischen der Arbeit und ihrem Privatleben gefunden zu haben.

Bestätigende Worte von den Fans

Die Fans von Jana Ina Zarrella wissen die authentische Art der Moderatorin stets zu schätzen. Unter dem Instagram-Beitrag des Fernsehstars finden sich reihenweise bestätigende Kommentare wieder. Die Fans von Jana Ina schreiben:

„Das hast du genau richtig gesagt. Wer immer alles gibt, braucht auch Zeit für sich. Danke, dass du uns auch mitnimmst.“

„Finde es genau richtig was du tust. Das nenne ich einen gesunden Egoismus. Denn wenn es dir gut geht, dann geht es allen anderen auch gut.“

„Genau, du bist deine beste Freundin, also pass auf dich auf. So mache ich es auch.“

„Wahre Worte. Auszeiten sind so wichtig!“

Über so viel Zuspruch vonseiten der Fans freut sich die Moderatorin garantiert.

Abschließend gibt Jana Ina Zarrella ihren Fans noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg und schreibt: „Ich kann andere nur glücklich machen, wenn ich selbst glücklich bin, und das bin ich.“ Das Wochenende in den Bergen scheint dem Fernsehstar ausgesprochen gut getan zu haben.