„Voice of Germany“: Kaum noch wiederzuerkennen – was wurde aus Ex-Siegerin Jamie-Lee?

Sie war mit ihren 17 Jahren die jüngste „The Voice of Germany“-Siegerin aller Zeiten – und ist es bis heute. Im Dezember 2015 gewann Jamie-Lee Kriewitz die fünfte Staffel der beliebten Casting-Show. Woche für Woche begeisterte das Mädchen im Manga-Look die Coaches Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“ mit ihrer starken Stimme und ihren fröhlichen Outfits. Das TV-Publikum wählte sie mit großem Vorsprung zur Siegerin. Mit ihrem Siegersong „Ghost“ erreichte Jamie-Lee kurz darauf Platz 11 in den deutschen Single-Charts.

Im Februar 2016 konnte Jamie-Lee mit ihrem melancholischen Popsong die Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest in Stockholm gewinnen. Sie durfte Deutschland beim ESC in Schweden vertreten. International kam der Auftritt leider längst nicht so gut an wie bei den deutschen TV-Zuschauern.

Jamie-Lee: Bei „The Voice“ top, beim ESC ein Flop

Jamie-Lee landete auf dem 26. Platz. Letzte, damit hatte sie nicht gerechnet. Das war für das Manga-Fangirl eine bittere Erfahrung. „Ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass ich auf den letzten Platz gekommen bin, aber ich gebe mir nicht die Schuld dafür. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auftritt und glaube, ich habe mir nichts vorzuwerfen.“, sagte sie damals direkt nach dem ESC-Finale.

Parallel zu ihrem Auftritt beim ESC 2016 erschien ihr Album „Berlin“, das sich allerdings nur fünf Wochen in den deutschen Hitlisten halten konnte. Seitdem ist es ruhig um die Popsängerin geworden. Hat die Plattenfirma sie fallenlassen oder war Jamie-Lee vom Medienrummel einfach überfordert?

Neustart 2023: Vom Manga-Mädchen zum Barbie Girl

Jamie-Lee lebt schon seit sechs Jahren in Magdeburg. Zwar ist die inzwischen 25-Jährige in den Medien längst nicht mehr so präsent wie zu „The Voice“-Zeiten, aber sie sendet immer wieder musikalische Lebenszeichen. Der Manga-Look und die süßen bonbonfarbenen Kopfbedeckungen sind verschwunden, aber dem Pop bleibt sie treu.

2022 erschien „abcdefu“ – eine deutsche Version des gleichnamigen Charthits der US-Sängerin Gayle. Außerdem hatte sie einige Live-Auftritte beim Weihnachtscircus in Hannover. Aktuell versucht Jamie-Lee zusammen mit den „Bodybangers“ und der Single „Barbie Girl“ durchzustarten. Einer krassen Upbeat-Version des „AQUA“-Songs von 1997. Die Haare färbte sich sich passend zum Song platinblond.

„Passt der Barbie-Look zu mir?“ fragt sie ihre Follower auf Instagram. Mal sehen, ob der aktuelle Barbie-Hype der Karriere von Jamie-Lee wieder neuen Schwung verleihen kann.