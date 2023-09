„Invictus Games“-Opening: Thüringerin lässt die Menge ausflippen – allerdings nicht als Sportlerin

Am Samstagabend (9. September) war es endlich so weit. Jahrelange Vorbereitungen, riesige Umbauarbeiten und Hunderte Helfer waren notwendig, um Düsseldorf ready für die „Invictus Games“ zu machen. Mit einer riesigen Party sollte es dann in der Merkur Spielarena losgehen.

Und mit ordentlich Prominenz noch dazu. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war gekommen, Bundeskanzler Olaf Scholz war zugeschaltet, und natürlich erschien auch Prinz Harry, der Schirmherr der „Invictus Games“ beim offiziellen Opening.

Thüringerin legt bei „Invictus Games“-Opening auf

Eine der wichtigsten Rollen bei der Feier hatte aber eine junge Frau aus Thüringen. Anie aus Greiz alias „2Elements“ war für die Musik während des Einmarsches der Sportlerinnen und Sportler zuständig. Ließ beispielsweise für das australische Team den Song „Down Under“ von „Men at work“ erklingen oder spielte für die Ukrainer den ESC-Siegertitel „Stefania“ des „Kalush Orchestra“.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Klar, dass bei einer solchen Songauswahl die rund 20.000 Menschen im Düsseldorfer Stadion ausrasteten. Und auch für „2Elements“ war der Auftritt etwas ganz Besonderes. Teilte sie doch am Tag nach ihrem Auftritt ein Bild mit Prinz Harry höchstselbst.

„2Elements“: „Was für ein Ereignis gestern!!!“

„Was für ein Ereignis gestern!!! Danke Invictus Games dafür, dass ich deine DJane bin! Ich habe so viele tolle Bilder, aber ich denke, das Bild mit dem Gründer der Invictus Games, The Duke of Sussex, Prinz Harry, muss separat hochgeladen werden“, so die Musikerin auf Facebook.

Mehr Nachrichten:

Bereits einen Tag zuvor schrieb „2Elements“ bei Facebook: „Ich fühle mich geehrt, heute die Eröffnungszeremonie für die Invictus Games spielen zu dürfen Die englische Sportveranstaltung findet zu Ehren der im Krieg verletzten Soldaten statt. Heute werden zum ersten Mal in Deutschland sportliche Wettbewerbe ausgetragen. Ehrengäste werden Prinz Harry und Meghan sein. Neben mir wird Macklemore auf der Bühne sein. Verrückt!“