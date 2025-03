Inka Bause: Plötzlicher Fauxpas – es passierte beim Video-Dreh

„Mehr Schein als sein“ – dieses Sprichwort spiegelt die sozialen Medien ziemlich genau wider. Ein makelloses Erscheinungsbild, traumhafte Reiseziele und ein harmonisches Liebesleben – auf Instagram und Co. scheint alles nahezu perfekt. Bei einem Blick hinter die Fassade ist davon jedoch meist nur wenig übrig!

Ein völlig falsches Bild wird vermittelt: Jugendliche orientieren sich an vermeintlichen Schönheitsidealen und eifern ihren Vorbildern nach, anstatt zu erkennen, dass jeder auf seine Weise perfekt ist. Dass das Ganze mit der Zeit überhandgenommen hat, wird immer mehr Menschen bewusst. Inzwischen entwickelt sich zunehmend ein gegenläufiger Trend. Ein perfektes Beispiel: „Bauer sucht Frau„-Moderatorin Inka Bause!

Inka Bause veröffentlicht einen neuen Song

Die RTL-Bekanntheit veröffentlicht am 14. März ihren neuen Song „Gute Laune“. Vorab teilt sie nun ein paar Einblicke in die Produktion des Musikvideos – unter anderem auch ein Missgeschick. Während Inka Bause einen Teil ihres Songs vor der Kamera performt, befindet sie sich auf einem Laufband. Dann passiert es: Sie verliert für einen kurzen Moment das Gleichgewicht, fängt sich jedoch sofort wieder. Gelassen überspielt sie ihr Fauxpas mit einem Lächeln und fährt mit ihrer Performance fort.

+++ Inka Bause lässt die Bombe platzen – „Countdown läuft“ +++

Das Video zu ihrem Fauxpas veröffentlicht „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause auch auf ihrem Instagram-Account. Dazu schreibt sie: „Auch ein Videodreh hat so seine Tücken. … Also Ihr Lieben – in diesem Sinne: stolpern darf man, aber immer schön weiter laufen!“

Inka Bause überzeugt mit ihrer Authentizität

Die Fans lieben Inka Bause für ihre herrlich ehrliche Art, was sich auch anhand der Kommentare wieder einmal zeigt:

„Ein bisschen Spaß muss sein!“

„Uppsala, sehr authentisch!“

„Sollte ich das nächste Mal im Fitnessstudio probieren…. Singen, versuchen gut auszusehen und auf dem Laufband laufen. Sehr sympathisch!“

„Eine Bananenkiste ist auch prima zum Stolpern mit anschließender Bauchlandung. Das habe ich gestern hinbekommen. Du bist nicht alleine mit dem Stolpern.“

„Gute Laune!“

Sich selber nicht zu ernst nehmen: Inka Bause geht mit bestem Beispiel voran und viele könnten sich eine Scheibe davon abschneiden. Kein Mensch ist perfekt und jeder macht mal Fehler – genau das ist doch authentisch und das, was die Menschen ausmacht.