„Immer wieder sonntags“ meldet sich ARD-Moderator Stefan Mross bei seinem Publikum pünktlich ab 10.03 Uhr mit strahlendem Lächeln und vollem Programm. Auch am 25. Juni macht er da keine Ausnahme und bittet seine Gäste nacheinander auf die Bühne.

„Immer wieder sonntags“ darf auch ein Kind sein Gesangstalent zum Besten geben. Hilfestellung dank Playback ist nicht – hier wird wirklich live ins rote Mikrofon gesungen. Während Stefan Mross ganz begeistert der kleinen Elisa den großen Auftritt ermöglicht, zeigen sich die Zuschauer auf Twitter alles andere als angetan von dem Programmpunkt.

Bei „Immer wieder sonntags“ gäbe es keine Größenbegrenzung, scherzt Mross. Immerhin ist Elisa deutlich kleiner als die üblichen Schlager-Stars. Die Achtjährige kommt aus Hamburg und ist ein echtes Multitalent. Jetzt soll sie sich am roten Mikrofon ausleben.

Sie ist nicht nur kreativ (ihre Schildkröte heißt Kartoffel) – sie kann auch gleich fünf Sprachen sprechen und hat eigentlich kein Schulfach, das ihr nicht gefällt. „Die Kleine ist klüger als die meisten Abiturienten in Deutschland“, kommentiert ein Twitter-Nutzer. Dann geht Stefan Mross nochmal auf ihr Haustier ein. Die Info, dass Kartoffel in einem Aquarium lebt, kommentiert er mit diesen Worten: „Da schaut sie jetzt quasi durchs Aquarium-Glas durch, in den Fernseher hinein und schaut die kleine Elisa an.“

Auftritt im Europapark Rust – Zuschauer sind genervt

Die Reaktion auf Twitter folgt prompt: „Mross redet mit den Kindern immer so als wären sie 2 Jahre alt“. Dass Schildkröte Kartoffel gerade vor dem Fernseher sitzt und Elisas Auftritt verfolgt, kann sich auf Twitter keiner so recht vorstellen.

Dafür gibt es eine klare Meinung zum Kinder-Programmpunkt bei „Immer wieder sonntags“. „Das rote Mikrofon gehört abgeschafft“, bringt es einer auf den Punkt.

Passend zur aktuellen Lage singt Elisa dann „Ein bisschen Frieden“. „Immer wieder sonntags“ gibt’s dann natürlich auch ein Geschenk für das kleine Gesangstalent. Wobei das in ihrem Fall etwas anders aussieht. Eine Karaoke-DVD und – das gab’s laut Mross noch nie in der Show-Geschichte – eine Urkunde im goldenen Rahmen. „Das kannst du dir in dein Zimmerchen hängen“, heißt es von Mross und stolz klatschen die Eltern.