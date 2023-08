„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross macht Ankündigung zum großen Show-Finale – Fans flippen aus

Am 20. August guckten die Fans von „Immer wieder sonntags“ noch in die Röhre. Da zeigte die ARD statt Stefan Mross und seinen Schlager-Kollegen nämlich lieber Sport. Immerhin war es an dem Tag nicht die einzige große Liveshow, die weichen musste. Auch der ZDF-„Fernsehgarten“ pausierte.

Dafür meldet sich Stefan Mross am 27. August wieder live aus dem Europapark Rust bei seinen „Immer wieder sonntags“-Zuschauern. Auf Facebook gibt es Neuigkeiten von dem Moderator jetzt aber schon am Dienstag (22. August). Ganz zur Freude aller, die die Saison von 2023 bislang aufmerksam verfolgt haben.

Am Sonntag geht eine weitere Staffel von „Immer wieder sonntags“ zu Ende. War vor dem Start der Saison noch ungewiss, wie es nach der Trennung von Stefan Mross und Ehefrau Anna-Carina Woitschack weitergehen würde, ist das Thema vor dem großen Finale längst nicht mehr interessant.

Jetzt dreht sich viel mehr alles um die Frage, wer sich in der ARD-Show die Krone abholen kann. Auf Facebook kündigt Stefan Mross an: „Am Sonntag werden wir wissen: wer wird Sommerhitkönig bei ‚Immer wieder sonntags‘. Frank Andre oder Jennifer Junker?!“

Stefan Mross holt selbst Pokal ab

Zwölf Teilnehmende waren noch beim Auftakt mit dabei, übriggeblieben sind Frank Andre und Jennifer Junker, die in einer letzten Runde das Publikum nochmal von sich überzeugen müssen. Unter dem Facebook-Beitrag ist die Begeisterung über die Ankündigung der baldigen Krönung riesig.

Mehr News:

Für die Person, die am Ende gewinnt, hat Stefan Mross auch keine Mühen gescheut und sich persönlich auf den Weg gemacht, um den Pokal abzuholen. „Heute habe ich persönlich den Sommerhitkönig Pokal 2023 in Bodenmais abgeholt“, verkündete Stefan Mross noch am Montag (21. August) stolz mit einem Foto, auf dem er den Pokal in den Händen hält.

In wenigen Tagen soll sich dann entscheiden, wem Mross die Trophäe überreicht. Vor allem aber, wo die Person dann zukünftig noch überall zu sehen sein wird.