Da ist er wieder: Der Stefan Mross. Auch an diesem Sonntag begrüßte der Kult-Moderator aus Traunstein seine Gäste bei „Immer wieder sonntags“. Und wie man das als alter Hase im Showgeschäft so macht, ließ er seine Gäste im Europapark Rust und die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ARD gleich einmal ein Bad der Gefühle nehmen.

Von lustig bis traurig… bei Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ war direkt zu Beginn der Show alles dabei. Doch beginnen wir von vorne. Wie zu Beginn jeder Sendung marschierten Stefan Mross und seine Gäste zum Schlager-Klassiker „Immer wieder sonntags“ in die Arena ein.

Und ebenfalls wie immer hatte der 47-Jährige den Text des Liedes den aktuellen Begebenheiten angepasst. Sang Stefan doch: „Tagelang ist in Berlin, so hieß es, eine Löwin durchs Gebiet getrabt, doch allmählich ahnt und weiß man dieses, Hauptstadt, du hast wirklich Schwein gehabt.“

Eine Anspielung auf die angebliche Löwin, die in dieser Woche in Berlin zunächst mit etlichen Einsatzkräften gesucht, und dann doch als Wildschwein identifiziert wurde. Eine Sommerloch-Geschichte, die auch bei den Fans von „Immer wieder sonntags“ gut ankam.

Weniger gut an, kam dann aber folgender Satz von Stefan Mross. „Herzlich willkommen, live aus dem Europapark in Rust. Es ist leider schon wieder die neunte Ausgabe 2023 von ‚Immer wieder sonntags‘. Aber es wird eine der Schönsten werden“, so der Moderator.

Eine Hiobsbotschaft für viele Fans der ARD-Show, schließlich wissen sie, dass es insgesamt nur zwölf Live-Ausgaben und ein Best-of geben wird. Bedeutet: Nur noch dreimal wird Stefan Mross seine Fans in diesem Jahr im Europapark begrüßen dürfen. Die letzte reguläre Ausgabe zeigt die ARD am 27. August 2023. Das Best-of folgt dann am dritten September 2023. Na, dann bleibt wohl nur eines: Die „Immer wieder sonntags“-Ausgaben, die noch bleiben, so gut wie möglich genießen.