„Immer wieder sonntags“ (ARD) heißt es nach einer zweiwöchigen Pause endlich wieder am Sonntagvormittag (16. Juli). Und Stefan Mross verspricht eine Sendung voller Überraschungen – und Herausforderungen.

Einer solchen Herausforderung muss sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator übrigens auch selbst stellen. Ob das so eine gute Idee ist? Da hat auch Stefan Mross Bedenken.

„Auf was hab ich mich eigentlich eingelassen?“ – diese Frage schwebt dem Moderator seit dem Moment im Kopf, in dem er sich auf die Aktion von Vincent Gross eingelassen hat. „Rekord im Fjord“ heißt der Spaß – und der könnte für Stefan Mross im schlimmsten Fall klitschnass enden.

Als die beiden aufeinandertreffen, steht Vincent Gross bereits im Wasser. Zwei „Bootschuhe“ tragen ihn über das blaue Gewässer im Europapark Rust. Er rudert in aller Seelenruhe auf den „Immer wieder sonntags“-Moderator zu. Und dem schwant bereits Böses. Denn zum Ende der Show soll 47-Jährige selbst über das Wasser gleiten.

Moderator Stefan Mross in Sorge

Ob das gut geht? Stefan Mross sorgt sich direkt um die Schlagzeilen, für die diese Aktion sorgen könnte – sollte er mit seinem Anzug ins Wasser fallen. Aber wer weiß, vielleicht geht auch alles gut? Ein bisschen Zeit, sich mental darauf vorzubereiten, hat er ja noch.

Mehr News:

Denn erst einmal sorgen die Gäste von „immer wieder sonntags“ für musikalische Unterhaltung. Mit dabei sind unter anderem Beatrice Egli, Marianne und Michael, Prince Damien und Laura Wilde. Letztere steht in der aktuellen Sendung übrigens nicht nur auf der Bühne, sondern auch im „immer wieder sonntags“-Kochstudio.

Doch nicht nur die Schlagerstars stehen im Fokus der Show. Auch die Zuschauer bekommen ihre Bühne, zumindest auf der Leinwand. Denn vor der Sendung konnten sie in einer Box verraten, was sie aus Schusseligkeit schon so veranstaltet haben. Es ist also wie gewohnt eine bunte Mischung aus Musik, Unterhaltung – und Action. Wie Stefan Mross sich am Ende auf dem Wasser schlägt? Das kannst du dir in der ARD Mediathek anschauen.