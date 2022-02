„Immer wieder sonntags“: Drastische Änderung! DAS wird es nicht mehr geben

Bei „Immer wieder sonntags“ geht in der neuen Saison 2022 eine Ära zu Ende!

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross muss sich auf eine Änderung einstellen. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Nachdem die ARD-Sonntags-Show seit ihrem Beginn 1995 immer im Europapark Rust ausgestrahlt wurde, erwartet das „Immer wieder sonntags“-Publikum in diesem Jahr ein neuer Standort.

„Immer wieder sonntags“ mit drastischer Änderung

Die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ ist für viele Schlagerfans eine liebgewonnen Tradition – inklusive der Kulisse des Europaparks.

----------------

Das ist 'Immer wieder sonntags':

„Immer wieder sonntags“ wird seit dem Jahr 1995 in der ARD ausgestrahlt

Zuerst wurde die Show von Max Schautzer moderiert – darauf folgten Sebastan Deyle und seit 2005 Stefan Mross

Der Name „Immer wieder sonntags“ spielt auf das gleichnamige Lied von Cindy und Bert an

In der Sendung sind Stars der Schlager- und Volksmusikszene zu Gast

Auch Helene Fischer und Florian Silbereisen traten bereits bei Stefan Mross auf

----------------

Doch ab sofort müssen sich die Zuschauer auf eine Änderung einstellen, denn der Europapark als Standort ist Geschichte. Wenn Stefan Mross am 12. Juni die erste „Immer wieder sonntags“-Sendung in diesem Jahr moderiert, steht er dabei in dem Wasserpark „Rulantica“. Das berichtet die „Lahrer Zeitung“.

„Es war schon länger geplant, den 'Immer wieder sonntags'-Standort neu zu definieren“, erklärt Europapark-Sprecherin Diana Reichle.

„Immer wieder sonntags“: Das steckt hinter dem Umzug

Der Wasserpark wurde 2019 als Erweiterung des Park-Ressorts in Rust eröffnet und liegt nur wenige Kilometer vom Europapark entfernt.

Dort wurde bereits die Satellitenschüssel abmontiert, die sonst in der Nähe der „Immer wieder sonntags“-Bühne hing. Grund für die Verlegung der Show ist eine neue Achterbahn im Europapark, die im Bereich der ehemaligen Bühne gebaut werden soll, so die „Lahrer Zeitung“.

------------------

Mehr TV-Nachrichten:

-----------------

In jedem Fall wird „Immer wieder sonntags“ wie gewohnt mit Stefan Mross am Sonntag, 12. Juni in die neue Saison starten. Insgesamt 12 Ausgaben sind geplant. (kv)