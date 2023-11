Ilka Bessin: Mit dieser Nachricht rechnete niemand – „Ich darf es endlich verkünden“

Sie gehört zu den bekanntesten Komikerinnen Deutschlands und wurde zur absoluten Kultfigur, als sie in den 2000ern die pinkfarbene Jogginganzug-Trägerin Cindy aus Marzahn erschuf: Ilka Bessin ist seither aus der Branche nicht mehr wegzudenken, auch wenn sie sich 2016 als Cindy aus Marzahn verabschiedete. Vorerst.

2022 kehrte sie als solche zurück auf die Bildfläche und hat jetzt – Ende 2023 – noch mal Neuigkeiten für ihre Fans, mit denen diese wohl nicht so schnell gerechnet hätten. Denn Ilka Bessin darf es endlich öffentlich machen.

Ilka Bessin lässt Bombe platzen

Auf ihren Social-Media-Kanälen lässt die Frau mit der Berliner Schnauze die Katze aus dem Sack: „Leute es ist endlich so weit, ich darf es heute endlich verkünden…“, schreibt Ilka zum Beispiel auf Instagram. Und nicht nur das: „Ich hab meinen Jogginganzug wieder gefunden!! Es geht wieder los! Cindy aus Marzahn kommt zurück und geht auf große Jubiläumstour. 20 Jahre – 20 Shows!“

Wow! Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn kehrt also auf die Bühne zurück. Und das nicht zu knapp. 20 Shows stehen anlässlich ihrer 20 Jahre als Cindy im kommenden Jahr auf dem Programm. „So schnell vergeht die Zeit: Meine liebste Cindy aus Marzahn wird 20, also eigentlich ist sie ja erst 23, aber das ist ein anderes Thema. Ich freu mich riesig, Cindy geht wieder auf Tour, freut euch auf ein tolles Programm“, so die 52-Jährige weiter.

Im Rahmen ihrer „Einmal Prinzessin und zurück“-Tour reist sie 2024 quer durch Deutschland:

05.10.24 BERLIN, TEMPODROM

06.10.24 LEIPZIG, HAUS AUENSEE

08.10.24. JENA, SPARKASSEN-ARENA

10.10.24 COTTBUS, STADTHALLE

11.10.24 MAGDEBURG, AMO

12.10.24 ROSTOCK, STADTHALLE

14.10.24 CHEMNITZ, STADTHALLE

27.10.24 MANNHEIM, ROSENGARTEN

28.10.24 MÜNCHEN, CIRCUS KRONE

29.10.24 NÜRNBERG, MEISTERSINGERHALLE

10.11.24 BREMEN, PIER 2

11.11.24 HANNOVER, THEATER AM AEGI

12.11.24 ESSEN, LICHTBURG

25.11.24 STUTTGART, BEETHOVENSAAL

26.11.24 WUPPERTAL, HIST. STADTHALLE

27.11.24 DÜSSELDORF, MEH

29.11.24 BOCHUM, RUHRCONGRESS

01.12.24 MAINZ, RHEINGOLDHALLE

02.12.24 FFM, JAHRHUNDERTHALLE

03.12.24 DRESDEN, ALTER SCHLACHTHOF

Ein bisschen müssen sich ihre Fans aber noch gedulden, bis es im Oktober 2024 dann endlich losgeht. Doch die Vorfreude ist bekanntlich groß. Ilka Bessin zumindest kann es kaum noch abwarten: „Wir sehen uns!! Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Bis bald – auf Tour!!!“

Weitere News:

Und auch wenn sich zahlreiche nordische Fans auch auf Hamburg gefreut hätten („Wir vermissen dich in Hamburg“ oder „Schade, der Norden ist nicht dabei“), rasten die restlichen Fans komplett aus. Das zeigen Kommentare wie „Yipiiiiiiieeeeeeehhhhh, Prinzessin!!!“ oder „Geil! Sowas bin dabei.“