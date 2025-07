Monatshoroskop Zwilling August 2025: Das sehen die Sterne voraus

Der Monat August steht für das Sternzeichen Zwillinge ganz im Zeichen von Veränderung und intensiver Energie. Woran das liegt? Uranus, der Planet der Transformation, verweilt den gesamten Monat in deinem Sternzeichen Zwillinge und hat dadurch einen starken Einfluss auf dein Horoskop. Besonders in der ersten Monatshälfte sorgt der rückläufige Merkur für Herausforderungen, die dich in einigen Bereichen fordern könnten. Doch keine Sorge!

Ab dem 11. August zeichnet sich im Monatshoroskop der Zwillinge Besserung ab, und es entsteht Raum für neue positive Entwicklung. Außerdem eröffnen sich in bestimmten Lebensbereichen durch den rückläufigen Merkur auch Chancen, von denen du profitieren kannst. Ein abwechslungsreicher und dynamischer Monat erwartet dich! Was den Zwillingen genau passiert, erfährst du hier.

Die Gesundheit der Zwillinge im August

Was erwartet die Zwillinge im August in der Gesundheit?

Im August verheißt das Monatshoroskop den Zwillingen eine gute Gesundheit, denn Uranus befindet sich den gesamten Monat über in deinem Sternzeichen. Bereits am 8. August sorgt eine vielversprechende Konstellation zwischen Mond und Uranus bei den Zwillingen für eine gesundheitliche Besserung – sowohl körperlich als auch emotional. Verletzungen könnten heilen, und deine Bemühungen, dich fitter und gesünder zu machen, werden endlich Früchte tragen. Zwillingen der dritten Dekade (11.06. – 21.06.) rät das Horoskop im August zu Wellness, Yoga oder einer Therapiestunde, um in der Gesundheit Fortschritte zu machen.

Steht der Mond am 16. August im Sternzeichen Zwillinge, deutet das im Monatshoroskop auf eine emotionale Nacht hin, die deine Heilung fördern kann. Die Mondenergie kann dir zeigen, welchen mentalen Themen du dich widmen solltest und was du aufarbeiten musst, damit es dir besser geht. Eine Phase der Herausforderung beginnt bei Zwillingen laut Monatshoroskop ab dem 24. August, wenn Uranus in eine ungünstige Konstellation mit der Sonne tritt, die sich besonders stark auf dein Nervensystem ausprägt. Durch Meditation und Entspannungstechniken können Zwillinge im August zu sich selbst finden.

Das erwartet Zwillinge im August in der Karriere

Womit müssen Zwillinge im August in der Karriere rechnen?

Im August bringt dein Monatshoroskop eine drastische Wende in der Karriere, wobei besonders die erste Monatshälfte für das Sternzeichen Zwillinge herausfordernd sein wird. Dein herrschender Planet Merkur ist bis zum 11. August rückläufig, was dem Sternzeichen Zwillinge schwere Hürden in den Weg legt. Vor allem Zwillinge aus der ersten Dekade (21.05. – 31.05.) sind im August laut Horoskop von den Einflüssen des rückläufigen Merkurs betroffen. In dieser Phase werden deine größten Stärken – wie Kreativität, Flexibilität und scharfer Verstand – ins Gegenteil gekehrt. Von deiner typischen Vielseitigkeit und Kreativität profitierst du als Zwillinge im August nicht.

Ändert Merkur am 11. August die Bewegungsrichtung, werden Zwillinge in der Karriere laut Monatshoroskop profitieren – mit deinen geistigen Fähigkeiten geht es bergauf. Bleibe offen und beweise deine Neugier, stelle Fragen wenn du Kommunikationsbedarf hast – das hinterlässt einen guten Eindruck. Stehen Mond und Merkur am 21. August in günstiger Konstellation, gehen Zwillinge im Job laut Horoskop wieder voll auf. Diese Energie solltest du nutzen, um typische Stärken wie Vielseitigkeit und deinen schnellen Verstand in der Karriere einzusetzen. Mit deinen Leistungen wirst du garantiert glänzen.

Glückstage der Zwillinge im August 12. August 2025 : Uranus verleiht dir seine Stärke.

: Uranus verleiht dir seine Stärke. 17. August 2025 : Du führst ein gutes Gespräch.

: Du führst ein gutes Gespräch. 26. August 2025: Ein intensives Liebeserlebnis erwartet dich.

Das Monatshoroskop für Zwillinge in der Liebe

Was erwartet die Zwillinge laut Horoskop im August in der Liebe?

Im August sieht es für das Sternzeichen Zwillinge in der Liebe laut Monatshoroskop besonders gut aus. Während der rückläufige Merkur dir in der Karriere möglicherweise Steine in den Weg legt, sieht es in der Liebe ganz anders aus – dein Herz übernimmt in der ersten Monatshälfte das Kommando. Besonders für Zwillinge aus der ersten Dekade (01.06. – 10.06.) sieht das Horoskop in der ersten August-Hälfte eine leidenschaftliche Zeit voraus. Besonders romantisch wird es, wenn dazu Mond und Venus am 11. August in Konstellation treten und Harmonie in der Partnerschaft verspricht. Laut Monatshoroskop sind sogar große Wendungen in der Liebe der Zwillinge möglich – zum Beispiel ein Heiratsantrag.

Single-Zwillinge könnten im August mit einem Liebesgeständnis rechnen. Bewegt sich Merkur wieder direkt, wird es in der Beziehung der Zwillinge etwas ernster, gleichzeitig aber auch lebendiger. Nutze die Gelegenheit, um in der Liebe auch mal über tiefere Themen zu sprechen. Treten Mond und Venus am 20. August in Konstellation, werden Zwillinge laut Horoskop ein starkes Zärtlichkeitsbedürfnis verspüren. Liegt dir ein wichtiges Thema auf dem Herzen, solltest du dich nicht von der Leidenschaft abbringen lassen. Halte an deinen Überzeugungen fest, dann gehen deine Wünsche in der Liebe auch in Erfüllung. Befolgst du die Tipps des Monatshoroskops, stehen die Sterne am 31. August für Zwillinge in der Liebe wieder sehr gut – mit Neugier, Offenheit und Humor punktest du.

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im August für die Zwillinge vor

Wie das Monatshoroskop voraussieht, werden Zwillinge im August eine anspruchsvolle Zeit haben, die sich für dich aber zum Guten wendet. Durch Uranus wird deine gesundheitliche Verfassung im August gestärkt – du befindest dich also auf einem Weg der Besserung. Auch in der Liebe können Zwillinge in Sachen Leidenschaft vom Uranus profitieren, du solltest es aber auch nicht zu weit treiben. Ernste Angelegenheiten solltest du in der Liebe nicht unter den Tisch kehren, sondern lieber kommunizieren. Hake im August auch mal im Job nach, wenn der rückläufige Merkur dir als Zwillinge in die Quere kommt. Ändert sich die Richtung, geht es gleich wieder bergauf!