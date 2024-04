Ilka Bessin offen: „Jetzt oute ich mich“

Überraschung von Ilka Bessin! Im RTL-Interview packt der Comedy-Star, besser bekannt als Cindy aus Marzahn, aus und überrascht mit einigen persönlichen Geständnissen.

Die sympathische Comedienne zeigt, dass in ihr mehr steckt, als das Publikum auf den ersten Blick vermuten würde.

Ilka Bessin verrät privates Geheimnis: „Oute ich mich“

„Jetzt oute ich mich … Ich zocke ganz gerne“, verrät Ilka freimütig im Gespräch mit RTL im Rahmen der Show „Mario Barth deckt auf!“ Ilka, die als Bühnenfigur oft in Pink zu sehen ist, teilt offenbar eine Leidenschaft mit Videospiel-Ikone Prinzessin Peach: Sie liebt es, sich an der Konsole in virtuelle Abenteuer zu stürzen. „Meine Brille müsste noch größer sein und ich müsste im Keller leben wahrscheinlich, weil ich nerdig bin oder so“ – scherzt sie klischeehaft.

Doch das ist bei weitem nicht alles, was Ilka preisgibt. Hätte es mit der großen Bühne nicht geklappt, hätte sie sich einen ganz anderen Job vorstellen können:

„Wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich, glaube ich, irgendwo ein kleines Hotel Garni am Wasser haben – aufs Meer gucken. Leute könnten da wohnen, aber nur Frühstück, kein Abendessen, weil das ist zu viel Arbeit. Und dann würde ich da einfach sein und mich um die Gäste kümmern und das toll finden.“ Gar nicht mal so abwegig, schließlich ist Ilka gelernte Hotelfachfrau und Köchin.

Apropos Köchin, bei Ilka Bessin darf privat gerne auch mal eine ungewöhnliche kulinarische Kombination auf den Tisch kommen. Im Interview gesteht sie, eine Schwäche für Rosinenbrot mit Leberwurst zu haben. „Da sagen alle immer, wie ekelhaft ist das denn?! Ich mag dieses Süße-Salzige.“

Na wenn‘s weiter nichts ist…

