RTL-Star Ilka Bessin mit traurigen Worten: „Es hat mich komplett überrannt“

Es sind traurige, es sind aber auch selbstkritische Worte, die RTL-Star Ilka Bessin am Freitagabend in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ fand.

Als „Cindy aus Marzahn“ wurde Ilka Bessin zum gefeierten Comedystar. Bei RTL bekam sie ihre eigene Show, Tausende pilgerten zu ihren Liveauftritten.

RTL-Star Ilka Bessin spricht selbstkritisch über ihre Anfänge

2019 jedoch legte Bessin den pinken Trainingsanzug ab, sie wolle fortan unter ihrem echten Namen auftreten. Das tat sie auch im „Kölner Treff“ und sprach dabei Themen an, die sie vor einigen Jahren bereits als „Cindy aus Marzahn“ auf der Bühne besprochen hatte.

-------------------------------------

Das ist Ilka Bessin

Geboren am 18. November 1971 in Luckenwalde

Von 2000 bis 2016 eroberte sie als „Cindy aus Marzahn“ die Bühnen Deutschlands

2020 wurde sie Fünfte bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“

Mittlerweile tritt sie unter ihrem richtigen Namen als Comedian auf

-------------------------------------

Es ging um Arbeitslosigkeit, schlechte Bezahlung von Pflegekräften, ausbleibende Renten. „Es ändert sich einfach nicht, das finde ich so schade“, wird die 49-jährige Berlinerin deutlich.

Auch weil Bessin selbst lange arbeitslos war, dann jedoch zum Star wurde. Keine einfache Zeit, so Bessin im Nachhinein. „Es war sehr schnell, es war auch über Nacht, und es hat mich komplett überrannt“, so Bessin.

RTL-Star Ilka Bessin: „Ich hatte einen extremen Höhenflug“

Das habe man auch gemerkt, erklärt die Komikerin selbstkritisch: „Ich habe auch in einem Buch mal geschrieben, ich hatte einen extremen Höhenflug, der auch nicht angenehm war. Man merkt es selber nicht, weil man ja auch immer nur Leute um sich herum hat, die einem auf die Schulter klopfen und sagen: 'Das ist so lustig'. Und dann kommt man nach Hause und Mutti und Vati sagen: 'Warum schreist du die ganze Zeit auf der Bühne? Warum sagst du solche Ausdrücke? Das muss doch nicht sein.' Aber um einen herum hat man so ein Feld von Menschen, die immer sagen, das ist toll, was du machst. Mach es weiter so. Man hat sich schon schrecklich benommen.“

So schrecklich, dass sich Bessin im Nachhinein bei einigen Leuten entschuldigt habe, verrät die Komikerin. „Ich dachte, es drehte sich alles um mich. Die Leute können froh sein, wenn sie meine Luft atmen dürfen. Das muss man auch mal ablegen.“

-----------------

Mehr Unterhaltungs-News:

Das perfekte Dinner: Vox-Sprecher fassungslos – „Nicht kamerafähig“

Kelly Family: Patricia Kelly im Krankenhaus! „Keine guten Nachrichten“

------------------

Zuletzt gab es vielversprechende Gerüchte bei RTL. Was das mit Ilka Bessin zu tun hat, liest du HIER.