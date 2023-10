Ikke Hüftgold: Ankündigung lässt Fans völlig ausrasten – „Kann es kaum erwarten“

Mit „Bumsbar“ landete Ikke Hüftgold 2023 einen echten Mega-Hit, der nicht nur am Ballermann auf und ab gespielt wurde. Der Malle-Sänger ist in diesem Jahr noch einmal richtig durchgestartete, wäre beinahe für Deutschland sogar zum „Eurovision Song Contest“ gefahren.

Jetzt legt Ikke Hüftgold noch einmal richtig nach, er will 2024 wieder angreifen – und das mit voller Wucht. Das ließ er jetzt auch seine Fans wissen und überraschte sie mit einer krassen Ankündigung. Die Anhänger des Malle-Sängers sind völlig aus dem Häuschen.

Ikke Hüftgold: Mega-Tour und noch viel mehr!

Der Partyhit „Bumsbar“ schlug 2023 voll ein, war über 20 Wochen in den deutschen Single-Charts und wurde neben „Delfin“ und „Peter Pan“ zu dem Ballermanhit des Jahres. Überall an der Partymeile auf Mallorca sah man „Bumsbar“-Sticker, „Bumsbar“-T-Shirts und ja sogar auch „Bumsbar“-Tattoos. Für Ikke Hüftgold war es ein Wahnsinnserfolg.

+++ Ikke Hüftgold: Nach Spitze von „Die Höhner“ – Schlagerstar meldet sich zu Wort +++

2024 will der Party-Sänger, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, noch einen drauflegen. Schon jetzt kündigte Ikke Hüftgold eine Tour für das nächste Jahr an. Die „Nummer Eins“-Tour macht Halt in insgesamt 14 deutschen Städten: Hamburg, Berlin, Magdeburg, Saarbrücken, Nürnberg, Hannover, Mönchengladbach, Münster, Köln, Bremen, Frankfurt, München, Stuttgart und Oberhausen. Tickets gibt’s ab dem 1. November.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

„Ich setz‘ noch einen drauf!“

Aber damit noch nicht genug. „Ich setz‘ noch einen drauf! Bald kommt mein ‚Nummer Eins‘-Album passend zur Tour!“, kündigt Ikke Hüftgold jetzt in seinem neusten Instagram-Beitrag an. Ganze 13 neue Songs wird es auf dem Album geben und seine „größten Hits“, wie Ikke Hüftgold schreibt.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Fans sind bei dieser Ankündigung völlig aus dem Häuschen. „Man kann es kaum erwarten“, schreibt ein Anhänger in den Kommentaren. „Hammergeil!“, meint ein anderer Fan. Die Vorfreude ist riesig.