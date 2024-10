Ikke Hüftgold: Nach sechs Wochen war Schluss – „Hochkant rausgeworfen“

Ikke Hüftgold ist nicht nur einer der bekanntesten Ballermann-Sänger, sondern auch Musikproduzent. Seine Produktionsfirma „Summerfield“ verfügt über die wichtigsten Kontakte in der Branche und weiß, wie echte Mega-Hits gemacht werden.

Kein Wunder also, dass viele Künstler danach streben, ihre Songs mit Hüftgolds Firma zu produzieren. So auch ein Schlager-Newcomer, der es sich allerdings schon nach wenigen Wochen verscherzt hat. Er wurde von dem Ballermann-Star rausgeschmissen!

Ikke Hüftgold: Dank Disstrack wurde es öffentlich

Die Zusammenarbeit war nicht mehr tragbar! Ikke Hüftgold musste Konsequenzen ziehen, in Form eines Rausschmisses. Das bestätigte er nun gegenüber der „Bild“. Die hatte bei dem 48-Jährigen nachgehakt, ob an den Zeilen in einem neuen Disstrack von Reality-Star Tobias Pietrek etwas dran ist.

In seinem Song „Tobi auf die 1“ feat. K-Fly rappt er: „Du hängst auf Malle und der Alk hat deinen Kopf ge***kt. Selbst Ikke Hüftgold hatte keinen Bock auf dich. Warst bei Summerfield und hast deine Chance verpasst. Jetzt singst du vor den Voracts auf Malle-Partys, Spast.“

Rausschmiss ereignete sich schon vor rund drei Jahren

Worte, die er an Reality-Star Juliano Fernandez richtet. Dem wird Tobias am 9. November beim Fame-Fighting im Ring begegnen. Und schon im Vorfeld des Kampfes schießt er nun ordentlich gegen seinen Gegner – inklusive bisher unbekannter öffentlicher Details zu dessen Zusammenarbeit mit Ikke Hüftgold.

Vor rund drei Jahren war Juliano kurzzeitig bei dessen Produktionsfirma „Summerfield“, doch schnell war Schluss. „Nach sechs Wochen, die Juliano bei uns war, habe ich ihn hochkant rausgeworfen, weil er meinem Geschäftspartner gegenüber unfassbar respektlos war“, so Ikke Hüftgold gegenüber der „Bild“.

Eigentlich sei er ein guter Junge, ergänzt der Ballermann-Sänger, doch er scheitere an seinem großen Mundwerk.

Was Juliano zu alle dem sagt? Noch äußerte er sich nicht zum Disstrack und den Aussagen von Ikke Hüftgold.