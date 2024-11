„Dschungelcamp“-Star veröffentlicht Übergriff – „Ich bin heulend und schreiend rausgerannt“

Sie wurde bekannt durch ihre Teilnahme an der RTL-Unterhaltungsshow ,,Ich bin ein Star- holt mich hier raus!“ im Jahre 2023. Jolina Mennen (32) fiel dort durch ihre ausgeglichene und besonnene Art auf.

+++ Auch sehr interessant: „Die Wollnys“: Nach TV-Aus – jetzt spricht Sarafina Wollny Klartext +++

Diese neuen Schlagzeilen um sie lösen bei ihren Fans nun allerdings größte Betroffenheit aus.

So hat die Bremerin ihre Follower im Oktober tief in düstere Momente aus ihrer Vergangenheit einblicken lassen. Es geht dabei um eine erfolgreich besiegte Alkoholsucht, die viele Jahre ihr Begleiter war. Ihren Alkoholkonsum beschrieb sie in einem früheren YouTube-Video folgendermaßen: ,,Es war in meinem Fall nie die Häufigkeit, in der ich getrunken habe, sondern die Intensität, wenn, und das hat Ausmaße angenommen, in denen ich mich selbst verloren habe.“

,,Dschungelcamp“-Star Jolina durchlebte ein Horrorszenario

Die Gründe für ihre Abstinenz hielt sie damals aber noch verborgen. Nun hat sie sich im ARD Talk-Format ,,deep und deutlich“ erstmals dazu geäußert. Als sie einen Abend alleine im alkoholisierten Zustand in einer Bar verbrachte, geschah es. Bei einem Toilettengang sei ihr ein Mann gefolgt, der sie dann sexuell belästigte.

,,Das war ganz schlimm, weil ich mich auf einmal nicht mehr wehren konnte. Ich bin heulend und schreiend rausgerannt“, schilderte die Influencerin diesen schockierenden Vorfall.

Jolinas Fazit: Nie wieder Alkohol!

Sie ist schockiert darüber, dass ihr in dieser Situation niemand zur Hilfe eilte. Die anderen anwesenden Bargäste sollen sogar absichtlich weggehört haben: „Es hat einfach jeder bewusst weggehört“, berichtete Jolina unter Tränen.

Dieser prekäre Vorfall hat sie dann letztendlich dazu bewogen, ganz die Figur vom Alkohol zu lassen. So sagte sie dazu: ,,Und ich habe dann deswegen 2022 für mich die Entscheidung getroffen: Ich möchte nie wieder in einer Situation sein, in der ich mich nicht wehren kann und habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken.“

Zum Schutz der Betroffenen und ihrer Angehörigen berichten wir normalerweise nicht über Taten von sexualisierter Gewalt, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn du oder ein Mensch in deinem Umfeld Opfer von sexualisierter Gewalt wurde, erhältst du bei der Notruf-Hotline der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ( 0800 – 22 55 530) sowie beim Hilfe-Telefon des Bundesamts für Familie (116 016) Hilfe. Bei den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs handelt es sich um einen Arbeitsstab der Bundesregierung.