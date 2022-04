Howard Carpendale: Es ist offiziell! „Macht uns alle sehr traurig“

Es ist eine Nachricht, die man weder als Künstler noch als Fan gerne hört. Eine Nachricht, die, auch wenn sie noch so nachvollziehbar ist, besonders in diesen Zeiten wirklich schmerzt. So muss Schlager-Superstar Howard Carpendale eines seiner Konzerte absagen und Tausende Fans enttäuschen.

Doch die Absage hat einen guten, wenn auch traurigen Grund, wie Howard Carpendale nun auf seinem Instagram-Account verrät.

Howard Carpendale: Traurige Nachricht für Fans und Schlagerstar

Mit den Worten „Eine Nachricht unseres Tourneeveranstalters Semmel Concerts macht uns alle sehr traurig. Allerdings haben wir in der Sache vollstes Verständnis“ leitet der Mann, der mit Liedern wie „Deine Spuren im Sand“ oder „Ti Amo“ zu einem Superstar seines Genres wurde, die Nachricht des Konzertveranstalters ein.

Howard Carpendale: Drei Dinge, die du über den Schlagerstar wissen musst

Howard Carpendale war 1963 südafrikanischer Jugendmeister im Kugelstoßen

2003 gab Howard Carpendale bekannt, dass er an Multipler Sklerose erkrankt sei

Die Frau an seiner Seite heißt Donnice Pierce

Darin heißt es: „Liebe Dresdner Konzertbesucher, letzte Woche haben wir dazu bereits eine Info veröffentlicht, nun wollten wir uns noch einmal bei euch mit einem Update melden: Da die Messe Dresden ab sofort als Ankunftszentrum für geflüchtete Ukrainer dient, steht sie bis auf Weiteres nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung. Aus diesem Grund kann das Konzert von Howard Carpendale (26.04.22) nicht stattfinden. Leider gibt es in Dresden keine alternative Halle, die eine Show dieser Größenordnung kurzfristig ermöglichen würde. Eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt ist tourneetechnisch leider auch nicht machbar.“

Howard Carpendale: Seine Fans haben Verständnis

Es ist eine Nachricht, die bei den meisten Fans auf vollstes Verständnis stößt. „Es ist sehr schade, aber mal ganz ehrlich... die jetzige Situation der Flüchtlinge hat absoluten Vorrang“, schreibt beispielsweise ein Anhänger des Schlagerstars. Und ein anderer ergänzt: „Für seine Dresdner Fans tuts mir sehr leid. Sehr viele haben sich sehr lange auf diesen Abend gefreut.“

