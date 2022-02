Howard Carpendale: Schlechte Nachricht für die Fans – jetzt soll es jeder wissen

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Howard Carpendale!

Die Anhänger von Howard Carpendale müssen jetzt ganz stark sein. Der Sänger hat schlechte Nachrichten zu verkünden. Es betrifft ausgerechnet seine Live-Tour.

„Die Show meines Lebens“ lautet der Titel der aktuellen Konzert-Reihe des 76-Jährigen anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums. Nach vier ausverkauften Shows in Berlin wollte Howard Carpendale seine Tournee in weiteren ausgewählten Städten in Deutschland und Österreich fortsetzen.

Howard Carpendale hat traurige Nachrichten für die Fans. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Unter anderem mit dabei sind Leipzig, Frankfurt, Dresden, Nürnberg, Wien, Stuttgart und Dortmund. Doch die Konzerte können nicht wie geplant stattfinden!

Howard Carpendale muss seine Konzerte verschieben

Diese Hiobsbotschaft wird auf dem offiziellen Instagram-Account des Musikers mitgeteilt: „Howard Carpendales geplante Tour ‚Die Show meines Lebens‘ wird in diesem Frühjahr mit nochmals neuen Terminen stattfinden. Der Tourbeginn muss lediglich (und hoffentlich zum letzten Mal) um zwei Monate verschoben werden und findet nun am 20.4. in Frankfurt am Main statt – gefolgt von 12 weiteren Shows durch Deutschland und Österreich“, heißt es dort.

Das ist Howard Carpendale:

Howard Victor Carpendale ist ein deutsch-südafrikanischer Sänger und Komponist

Seine erfolgreichsten Lieder hatte er in den deutschsprachigen Ländern in den 70er und 80er Jahren

Er ist 76 Jahre alt

Howard Carpendale verriet vor einigen Jahren, dass er an MS erkrankt sei

Zusammen mit Kerstin Ott landete er den Hit „Wegen dir“

Howard Carpendale: Auftritte sollen schon bald nachgeholt werden

Und der Grund ist offensichtlich: „Mit dieser zeitnahen Verschiebung reagieren wir auf die klare Aussage der politisch Verantwortlichen, dass nach dem Peak der Omikron-Welle im Februar die Öffnungen und die Aufhebung der Kapazitätsbeschränkung schnell umgesetzt werden sollen.“ Diese Punkte seien der Grundstein für die baldige Umsetzung von Livekonzerten.

Da kann man nur hoffen, dass die Howard Carpendale Fans ihr Idol bald wieder live auf der Bühne bewundern dürfen.

